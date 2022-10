Lipica 2022: Zwitserland wint Donau Alp Cup!

Fantastische weersomstandigheden

Het was fantastisch weer tijdens de slotdag van de twee- en driesterrenwedstrijd in Lipica. Gábor Fintha had een mooi parcours uitgezet in de indrukwekkende hoofdarena van Lipica Stud Farm, waarin alleen Stefan Ulrich en Bruno Meier een dubbele foutloze ronde wisten te rijden.

Voor Martin Hölle viel een bal op de laatste hindernis en hij liep enkele tijdstrefpunten op, maar dat bracht zijn leidende positie na de dressuur en de marathon niet in gevaar. Bruno Meier hielp team Zwitserland I naar het goud met zijn dubbele foutloze ronde en steeg van de vierde naar de tweede plaats in het individuele klassement. Stefan Ulrich eindigde ook op het podium dankzij zijn overwinning in de vaardigheid.

Winnaren

De Oostenrijker Vinzenz Dobretsberger won de 3* enkelspan paard rubriek en de Duitse Ann-Kathrin Drumm was erg tevreden met haar winst bij de 2* enkelspan paarden.

Bij de tweespan pony’s was Oostenrijk goed vertegenwoordigd. Karl Schiffer won alle drie de onderdelen, gevolgd door Gerfried Peternell en Franz Lechner.

Karin Huser uit Zwitserland was met haar pony’s Jolie Babu en Unity Little Jo de enige deelnemers in de enkelspan pony’s. Ze won met Jolie Babu en eindigde als tweede met Unity Little Jo.

Klik hier voor de resultaten en de foto’s

2023

Het team van Lipica Stud Farm was erg blij om de 46 menners uit 11 verschillende te mogen verwelkomen. Ze kijken uit naar het volgende grote mensport evenement in 2023. Van 15 tot 19 februari 2023 organiseert Lipica een FEI-cursus voor men-officials ( juryleden, stewards, parcoursbouwers en technische afgevaardigden). Lipica wil ook niet-FEI-functionarissen van harte welkom heten, zoals trainers, deelnemers en nationale functionarissen, die worden uitgenodigd om als waarnemers deel te nemen. Het theoretische gedeelte vindt plaats in het prachtige Maestoso Hotel en de hoofdarena in Lipica wordt de ‘place to b’e voor het praktische gedeelte. Bij slechte weersomstandigheden biedt Lipica de mogelijkheid om gebruik te maken van de comfortabele binnenpiste.

Klik hier voor meer informatie over de FEI Cursus

