Lipica 2022: Marathon van Hölle en Dani brengt Hongarije bovenaan in Donau Alp Cup

3* rubrieken

De Zwitser Beat Schenk won de marathon. Hij werd op de voet gevolgd door zijn landgenoot Brun Widmer. Door het goede resultaat van Schenk is Team Zwiterland I naar de tweede plaats geklommen. Het resultaat van Brun Widmer zorgt ervoor dat Team Zwitserland II nu op de derde plaats staat.

Martin Hölle heeft zijn eerste plaats in het individuele klssement weten te behouden. Hij staat zeven punten voor op de Oostenrijker David Hötsch. Beat Schenk staat op de derde plaats, met maar één punt minder dan Hötsch. Het beloofd dus spannend te worden morgen!

Vinzenz Dobretsberger won de marathon van the 3* enkelspan paard rubriek. Hij staat nu bovenaan, met een klein verschil op Martin Stötzer die met zijn twee paarden op plaats twee en drie staat.

2* rubrieken

Kurt Gösler won de marathon van de 2* enkelspan paard, gevolgd door Franz Feichtinger and Ann-Kathrin Drumm. Drumm staat nu met ongeveer 16 strafpunten minder dan haar concurrenten aan kop.

Na zijn overwinning in de dressuur, was Karl Schiffer vandaag in de marathon ook niet te kloppen. Het gat tussen Schiffer en Gerfried Peternell is aanzienlijk vergroot.

Karin Huser won de marathon met Jolie Babu en reed Unity Little Jo naar de tweede plaats bij de enkelspan pony’s.

De vaardigheid begint zondagochtend om 10:00 uur.

Klik hier voor de startlijst, resultaten en foto albums

