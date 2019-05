Lisieux 2019: Marijke Hammink onverslaanbaar

Het vaardigheidsparcours was opgesteld op de gravelbaan. Met een foutloze rit stelde Hammink haar overwinning veilig. Joey van der Ham, die in Lisieux met een nieuw voorspan reed, noteerde 5,47 strafpunten, maar daarmee liep zijn zilveren positie geen gevaar. Een fraaie afsluiting dus voor de Nederlandse vierspanmenners.

Joey van der Ham, hier tijdens de marathon, werd tweede

Tweespannen

Ook de Nederlandse tweespanmenners Melanie van de Bunt en Nathalie van der Ende gaven hun visitekaartje af in het slotonderdeel. Beide dames hielden de nul vast, waarbij Van der Ende de proef won. Een mooie afsluiting van haar eerste buitenlandse avontuur. Ze klom daardoor nog een plekje in het klassement. Voor Rodinde Rutjens, die aan de leiding stond, verliep de vaardigheid minder goed. Met drie afgeworpen ballen en een fractie voor tijdsoverschrijding moest de Limburgse genoegen nemen met de vierde plek in de eindrangschikking. Daarmee was ze wel de beste Nederlandse , gevolgd door respectievelijk Nathalie van der Ende, Melanie van de Bunt en Cas Hendriks op de plaatsen 5 tot en met 7. De overwinning in de tweespanrubriek ging naar de Fransman Jean Fréderic Selle. De Belg Pieter van den Broeck pakte na een foutloos parcours het brons in de overall klassering.

Nathalie van der Ende (hier tijdens de dressuur) won de vaardigheidsproef

Enkelspannen

De Française Claire Lefort domineerde de enkelspanwedstrijd. Met één afgeworpen balletje in de vaardigheid streek zij de overwinning op. Sven Tinlot (BEL) maakte met Kitty geen fouten en klom naar de zilveren positie.

Maxime Maricourt

Nieuwe organisatie

Alle deelnemers kijken terug op een mooie wedstrijd, met een compact terrein. Alle onderdelen vonden namelijk plaats op en rond de renbaan, met de dressuur op gras en de vaardigheid op gravel. Voor het eerst was de wedstrijd in Lisieux alleen voor pony’s en kende het evenement nieuwe organisatoren in de voormalig ponymenners Laetitia en Maxime Maricourt. De wedstrijd was in deze vorm een prima competitie voor de ponymenners in de aanloop naar hun WK.

