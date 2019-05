Lisieux 2019: Nederlandse menners knallen in de marathon

De Franse level 3 parcoursbouwer Philippe Bloissier had voor de ponyspannen zeven mooie hindernissen in het middenterrein van de renbaan uitgezet. De hindernissen boden veel variatie in routes en waren door hun verschillende uiterlijk goed te onthouden voor de deelnemers.

Rodinde Rutjens is met haar marthonwinst opgeklommen naar de eerste plaats in het klassement, maar staat binnen een balletje met de Fransman Jean Frederic Selle. Cas Hendriks staat vijfde, voor Nathalie van der Ende en Melanie van de Bunt. Wolter van der Veen staat 10e.

Marijke Hammink heeft haar voorsprong fors uitgebouwd en staat nu ruim 24 voor op Joey van der Ham. De Française Amandine Debove bezet de derde plaats.

Enkelspan pony's

Bij de enkelspan pony’s won de Française Berengere Cressent de marathon, voor Claire Lefort die met haar twee pony’s tweede en derde werd.

Op zondag gaat de vaardigheid om 10.00 uur van start op de gravelbaan van de hippodrome.

