Live Oak 2019: Klaus Christ ontvangt Ed Young Memorial Trophy

De Ed Young Memorial Trophy is door de organisatie van Live Oak International in het leven geroepen ter herinnering aan de Amerikaanse FEI Technisch Afgevaardigde en mentor voor velen Ed Young die in september 2017 overleed.

Dr. Klaus Christ met lid van het organisatiecomité Susan Gilliland

