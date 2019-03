Live Oak 2019: 16e titel voor Chester Weber

©Erin Gilmore

Vierspannen

Weber domineerde het kampioenschap van het begin tot het einde: “Ik was heel tevreden om het weekend te beginnen met een dressuurscore in de 30 strafpunten. Ik gebruikte in de dressuur twee andere paarden dan tijdens de Wereldruiterspelen, dus ik was blij met die aanvulling. In de vaardigheid reed ik de twee voorpaarden van vorig seizoen aangezien zij mijn sterkste combinatie vormen. Ik startte ook met mijn zevenjarige Henrik die steeds beter wordt. Hij is klaar voor het grote werk in Europa.”

Misdee Wrigley-Miller won zilver, het brons ging naar Paul Maye.

©Erin Gilmore

Tweespannen

Wilson won de nationale tweespantitel voor de vierde keer met zijn Lipizzaners. Wilson moest in de dressuur nog James Miller voor laten gaan, maar eiste de overwinning in de marathon op en nam de leiding over in het klassement. Ondanks een behoorlijke bak aan fouten in de vaardigheid bleef Wilson zijn concurrenten, die eveneens fouten maakten, voor en kon hij de hoogste trede van het podium beklimmen.

Wilson was bovendien zeer trots op zijn 18-jarige kleinzoon Avery, die de ‘intermediate’ tweespan rubriek op zijn naam schreef.

Darryl Billing eindigde op de tweede plaats in het kampioenschap, Paul Grippa werd derde. Dressuurwinnaar James Miller kiepte om in de marathon en werd daarom uitgesloten.

Klik hier voor de uitslagen.