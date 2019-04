Logo WK vierspannen 2020 Kronenberg gelanceerd

Limburg is dé paardensportprovincie van Nederland en daarom is er voor gekozen om Limburg een prominente plaats te geven in het logo. De afbeelding met de vier paardenhoofden is een logisch vervolg op het logo van de succesvolle Wereldkampioenschappen voor enkelspannen en paramennen 2018 in Kronenberg.

De voorbereidingen voor dit fantastische evenement zijn inmiddels in volle gang. Achter de schermen wordt hard gewerkt om het WK vierspannen 2020 tot een groot succes te maken en hiermee Limburg als paardensportprovincie te profileren.

www.limburg2020.com