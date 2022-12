Londen 2022: Boyd Exell opnieuw bovenaan

Bram reed vandaag voor de allereerste keer de wereldbekerwedstrijd in Londen. Hij selecteerde zich met een snelle tijd en één gevallen bal voor de drive-off, maar liep daar tegen communicatiefouten aan. Koos de Ronde (NED) reed een foutloze eerste ronde en een goede tijd en ging daarmee ook van start in de drive-off. Boyd Exell reed in de eerste ronde een element van hindernis 4 om, maar selecteerde zich door zijn super snelle tijd als beste voor de drive-off.

Drive-off

In de drive-off werd de F poort van hindernis 4 en de E poort van hindernis 8 niet gereden. Bram ging als eerst van start. Op poort 2 viel gelijk een bal en daarna miste hij poort A in hindernis 4. Daardoor kwam hij middenin de hindernis terecht. Hij moest zich tussen de ongereden poorten naar buiten manoeuvreren om opnieuw bij de A te kunnen komen. Kostbare tijd dus.

Koos de Ronde reed, net als Bram, ook de bal van poort 2 eraf. Hij herstelde zich, maakte geen fouten en was snel. Daarmee plaatste hij zich boven Bram. Boyd deed niets anders dan wat we van hem gewend zijn dit seizoen. Hij bleef foutloos, was een paar seconden sneller dan Koos en won.

Boyd Exell

Wild cards

Chester Weber (USA) plaatste zich net niet voor de tweede ronde, maar heeft duidelijk de stijgende lijn te pakken. Dries Degrieck (BEL) gooide gisteren in de Extreme Driving rubriek hoge ogen, maar kwam tot stilstand in hindernis 8 toen hij bijna de E miste. Benjamin Alliaud (FRA) en Daniel Naprous (GBR) finishten met 0,22 strafpunt verschil als zesde en zevende.

Boyd Exell en Daniel Naprous rijden in Londen met een wild card. Dat betekent dat hun resultaten niet meetellen voor de strijd om de wereldbekerpunten morgen.

Koos de Ronde

