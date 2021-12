Londen: Boyd Exell wint eerste wedstrijd, Koos de Ronde tweede

Het scheelde met 0,55 seconden bijna niks voor de Zwitser, die als enige een foutloos parcours reed. Dries Degrieck was hem een fractie te vlug af en drong wel door tot de winning round. Ook Boyd Exell en Koos de Ronde drongen door tot de top 3, waarbij Koos het beste resultaat boekte. Boyd was weliswaar het snelst in de eerste omloop, maar reed er twee ballen af. Koos de Ronde was in supervorm en mocht als laatste starten in de winning round. Het zat IJsbrand Chardon niet mee in zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Toen hij van poort 1 naar 2 reed, tikte hij een bal op 11 af. Het bleef niet bij deze fout want in totaal moest hij 26 strafseconden incasseren en werd laatste.

Koos de Ronde is in vorm

Teveel ballen

Het tweede parcours was iets korter omdat in de beide marathonhindernissen de F-poort verviel. Het resultaat hiervan werd opgeteld bij dat van de eerste manche. Dries Degrieck had al gelijk op poort 2 een bal af en vervolgens ook in de eerste marathonhindernis. Hij maakte vervolgens nog meer snelheid en zag daardoor ook en bal op de laatste poort vallen.

Daarna was het de beurt aan Boyd Exell. Hij bleef dichtbij het hout en was met 126,79 razendsnel. Daar kwam nog 1 balletje bij. Laatste starter Koos de Ronde ging heel goed van start, maar tikte op het tweede element van de oxer (poort 8) een bal af. Die kon hij zich permitteren, maar helaas volgden er daarna nog twee, waardoor zijn supersnelle tijd van 127,49 niet genoeg was. Hij werd tweede.

De wereldkampioen vond het geen simpele klus om te winnen. “Het was krap. Het is een snel parcours, maar er is nergens ruimte. Je moet echt heel goed opletten.” Hij werd warm onthaald door het Engelse publiek. “Ik ben blij met mijn wildcard. Het voelt hier als thuis, ik heb immers lang genoeg in Engeland gewoond. Maar alle rijders voelen zich hier welkom. De nieuwe wedstrijdlocatie hier heeft betere faciliteiten, het is geweldig.”

Morgenavond om 19.30 u (Nederlandse tijd) is de wedstrijd waar het om de punten gaat. Je kunt deze wedstrijd live volgen via FEI TV.

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor de foto’s

Boyd Exell versloeg Koos de Ronde in de tweede omloop

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.