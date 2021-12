Londen: Exell exelleert in de ExCel arena

Opnieuw een overwinning voor Boyd Exell

“Soms moet je weer even terugvallen op de oude paarden,” verklapt hij zijn tactiek na afloop. “Ik heb Mad Max eruit gehaald en één van de achterpaarden voorop gezet. Dat was inderdaad een tactische zet. Deze voorpaarden reageren heel goed op mijn stemhulpen. Iets dat ik ooit heb geleerd van George Bowman, die hier ook aanwezig is.”

Mareike Harm verrast

In de eerste omloop reden drie menners foutloos en zij hadden daarmee ook de beste eindtijd. Dat waren Mareike Harm, Koos de Ronde en Boyd Exell. Mareike Harm was daarbij de grote verrassing. Mede tot haar eigen verbazing klokte zij een mooie tijd van 144,41. Het lijkt alsof haar span iedere wedstrijd meer snelheid krijgt. Met 140,10 dook Koos de Ronde daar nog flink onder. Zijn span liep als een trein en in de marathonhindernissen reed Koos heel scherp. Boyd was nog een fractie sneller met 139,74. Hij maakte in de laatste lijn vanaf poort 12 heel veel goed.

Net als gisteren viel Jérome Voutaz net buiten de winning round. Hij had al aan het begin van het parcours een balletje. Ook IJsbrand Chardon redde het niet. Zijn parcours ging veel vloeiender dan gisteren en in hindernis 5 draaide hij heel kort. Maar op poort 12 rolde een bal en hij was niet snel genoeg.

Mareike Harm was blij met haar goede prestaties

Steeds sneller in de winning round

In de winning round begonnen de 3 finalisten met een schone lei en was het parcours ongewijzigd. Mareike Harm was weer foutloos en verbeterde haar tijd naar 143,70. Zij reed de marathonhindernissen ruimer uit dan Koos en Boyd. Koos was weer op stoom en reed een geweldige ronde in 137,25. Dat was sneller dan Boyd in diens eerste parcours. Maar op weg naar hindernis 9 raakte hij poort 3 waardoor er 4 seconden bij kwamen. Maar Boyd deed er een schepje bovenop, reed foutloos en knalde over de finish in 134,38.

Het publiek op de bomvolle tribunes op de nieuwe wedstrijdlocatie in de ExCel arena droeg de wereldkampioen op handen. “Je voelt de atmosfeer, die is geweldig. Ik voelde me bij elke poort gedragen door de aanmoedigingen van het publiek.” Omdat de Australiër met een wild card reed, verdiende hij geen wereldbekerpunten met deze overwinning, maar hij staat inmiddels ruim aan de leiding in de stand.

Stand wereldbeker na 4 wedstrijden

Boyd Exell (AUS) 27 punten Koos de Ronde (NED) 15 punten Dries Degrieck (BEL) 12 punten Mareike Harm (GER) 11 punten Bram Chardon (NED) 10 punten Glenn Geerts (BEL) 10 punten Michael Brauchle (GER) 10 punten Jérome Voutaz (SUI) 5 punten József Dobrovitz (HUN) 5 punten IJsbrand Chardon (NED) 3 punten

