Londen Olympia 2018: geluk bij een ongeluk voor Glenn Geerts

Ontgoocheld

“Ik was gisteren enorm ontgoocheld dat Silver werd afgekeurd. De dierenarts heeft hem helemaal nagekeken en er was niets te vinden. Hij durfde gewoon niet te lopen op de natte matten. Deze wedstrijd is mijn laatste kans om punten te halen voor de finale in Bordeaux, dus ik zag de bui al hangen. Aan de andere kant ben ik er nu achter gekomen dat mijn vijfde paard veel sterker is. Hij heeft alleen maar in Luik meegelopen en toen lag het allemaal nog iets boven zijn macht. Ik dacht dat ik snelheid miste met dit paard, maar dat blijkt niet zo te zijn. Deze gaat mee naar Mechelen, dat staat nu al vast!”, aldus Geerts die met een wild card start in Mechelen.

Glenn Geerts

Te veel risico

Koos de Ronde wist zich ondanks twee afgeworpen balletjes nipt te kwalificeren voor de tweede omloop over het mooie parcours van Johan Jacobs, waar de tijden van beide manches bij elkaar werden geteld. In de tweede marathonhindernis vergaloppeerde De Ronde zich: “Ik nam iets te veel risico en wilde de C-poort wat ruimer uitrijden, maar dat pakte verkeerd uit waardoor ik een extra volte moest rijden. Daarna nam ik nog meer risico en er viel nog een balletje. Dit is een gelegenheidsspan, in principe wil ik in Leipzig weer met twee Lipizzaners en twee bruintjes rijden. Ik denk dat als ik morgen met verstand rijd, ik wel in de winning round kan komen.” Exell start met een wild card en komt dus niet in aanmerking voor Wereldbekerpunten, wat gunstig is voor de andere deelnemers.

Deceptie

Tweede wild card menner in Olympia Daniel Naprous reed vandaag een uitstekende foutloze omloop en wist de vierde plaats te behalen. Laatste starter Edouard Simonet had voldoende snelheid in zijn span, maar maakte twee foutjes en werd vijfde, voor Benjamin Aillaud.

De rit van Chester Weber eindigde in een deceptie. De Amerikaan reed langs de eerste poort op en ging vervolgens door poort twee, waardoor hij werd uitgesloten. De zilveren medaillewinnaar van Tryon betreedt morgen in de Wereldbekerwedstrijd als eerste de sfeervolle arena in Olympia.

