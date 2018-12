Londen Olympia 2018: Koos de Ronde stelt startbewijs Wereldbekerfinale zeker

Koos de Ronde

Pech voor Geerts

Internationaal level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs (Bergeijk) had voor de zeven menners een mooi parcours uitgezet in de in kerstsfeer gehuldigde Olympia arena. De nieuwe brug met kruising bezorgde een aantal menners benauwde momenten de afgelopen dagen. Een van de voorpaarden van de Belgische menner Glenn Geerts gleed vanavond in de tweede omloop uit en kwam ten val, waardoor hij de strijd moest staken. Gelukkig kwamen de paarden ongedeerd uit de strijd en kon Geerts in de prijsuitreiking zijn derde plaats opeisen.

Koos de Ronde was zeer tevreden over zijn tweede plaats: “Ik heb hier met twee andere achterpaarden gereden dan tijdens de voorgaande wedstrijden, mijn voorspan was wel hetzelfde. Mijn span liep iedere ronde beter. Vandaag liep het nog beter dan de voorgaande twee dagen. Twee keer een pechfoutje, dat was jammer, maar het belangrijkste is dat ik de 10 punten binnen heb en ik zeker ben van een startplaats in de finale. Ik kan nu met een heel lekker gevoel naar mijn laatste wedstrijd in Leipzig,” aldus De Ronde die in principe in Leipzig weer zijn Lipizzanerpaarden wil inspannen.

De Ronde staat met nog één wedstrijd te gaan op de tweede plaats in de Wereldbekerstand, gevolgd door Bram en IJsbrand Chardon, die eveneens zeker zijn van een finaleplaats.

Boyd Exell was gedurende drie dagen onaantastbaar. De achtvoudig Wereldbekerkampioen heeft zijn vierspan zeer goed aan het lopen en is door zijn enorm hoge snelheid momenteel niet te kloppen.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.