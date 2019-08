Lunters Daagje Peerdsturen op 14 september

Tijdens deze wedstrijd wordt er speciaal gelet op paardvriendelijkheid en de interactie tussen paard(en) en menner, waarvoor de ‘Cees van Wijngaarden – wisselbeker’ in het leven is geroepen.

De wedstrijd begint met het wegtraject van maximaal tien kilometer door de mooie bossen van Lunteren en omgeving, waarna de dressuurproef verreden wordt. Na de dressuur vindt de vaardigheid plaats als onderdeel van de marathon, waarbij gegroomd mag worden. Alle hindernissen, waaronder de waterbak met brug, zijn gesitueerd op het prachtige terrein in ‘Het Zandgat’ van de Goudsberg in Lunteren. Dressuurtenue is niet nodig; er is na de vaardigheid geen tijd voor een kledingwissel voor de marathon.

Deze wedstrijd is bij uitstek geschikt voor beginners en menners met nieuwe of jonge paarden vanwege de beschikbare tijd in en tussen de hindernissen, om zowel menners als paarden kennis te laten maken met de wedstrijdsport. Verkennen kan op vrijdagavond en (kort) op de wedstrijddag zelf.

Klik hier voor meer informatie