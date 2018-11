Lyon 2018: Super start voor Bram Chardon

Bram Chardon

Gelukkige winnaar Bram Chardon vertelt: “Tijdens de wedstrijd bij Koos de Ronde twee weken geleden reed ik voor het eerst met deze opstelling. Het achterspan is hetzelfde als vorig seizoen en ik had nu mijn ervaren marathon voorpaard Pandur mee. Ik had wel het vertrouwen toen we hier heen gingen en het liep vanmorgen twee rondjes fantastisch. Het span is erg op elkaar ingespeeld, ik had volledige controle en ze hadden tot het eind heel veel power. Toen ik het balletje er af tikte in de tweede omloop gooide ik het nog wat meer los en nam iets te veel risico, maar dat was voor mezelf een goede test voor morgen. Voor morgen is het belangrijk dat ik de eerste omloop bekeken rijd, want qua basis snelheid zit ik goed. En dan proberen bij de beste drie te komen.”

Ondanks de vroege starttijd, de wedstrijd begon om 08.30 uur, zat de sfeer er goed in bij het publiek dat weliswaar niet in grote getale aanwezig was, maar wel enorm enthousiast was. Het is de eerste keer dat Lyon een Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen organiseert en voor de organisatie is het hier en daar nog wat aftasten.

De parcoursbouw was in handen van internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman die een mooi, lang parcours had gebouwd in de ruime piste van de Eurexpo hal.

De Zwitser Jérôme Voutaz werd vierde, gevolgd door wild card rijder Chester Weber, József Dobrovitz en tweede wild card deelnemer Benjamin Aillaud.

