Lyon 2018: Tweede plaats voor Koos de Ronde

Koos de Ronde

Zowel Voutaz als De Ronde en Bram Chardon wisten zich te plaatsen voor de tweede omloop, waarin met een schone lei werd begonnen. Internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman (Meterik) had voor de zeven deelnemers een mooi, lang parcours had gebouwd in de ruime piste van de Eurexpo hal. Bram Chardon had in de eerste omloop een kleine hapering in zijn leidsels waardoor hij zijn winnende tijd van de eerste dag niet kon evenaren. Nadat Voutaz een zeer snelle én foutloze omloop neerzette was het de beurt aan Bram. Helaas rolden er vier balletjes en was zijn kans op de overwinning verkeken. Laatste starter Koos de Ronde had zijn vierspan uitstekend aan het lopen en stevende met de snelste tijd af op de eindoverwinning van deze eerste editie in Lyon. Maar ook De Ronde had twee foutjes en werd uiteindelijk tweede.

Horloge voor de grooms

Jérôme Voutaz had absoluut niet verwacht dat hij in Lyon zou winnen: “Gisteren had ik veel foutjes en ook vandaag had ik een balletje in de eerste omloop. Hierdoor mocht ik als eerste van start in de winning round, wat natuurlijk een voordeel is want dan sta je minder onder druk. Het liep heel goed en ik ben heel blij dat ik heb gewonnen.”

Tijdens de prijsuitreiking kreeg Voutaz een mooie verrassing. Hoofdsponsor Longines reikte niet alleen aan de winnende menner een horloge uit, ook zijn vier grooms kregen ieder een prachtig klokje overhandigd.

Blij met nieuw span

Koos de Ronde vertelt: “Ik heb er voor gevochten en Jérôme ook. Ik vind het natuurlijk jammer dat ik tweede ben geworden, maar Lyon is een super gafe wedstrijd, echt een aanwinst. En ik ben heel blij met mijn nieuwe span.” Koos reed evenals op zijn thuiswedstrijd in Zwartewaal twee weken geleden met de ervaren Oosterwijk’s Kasper voorop naast Tjibbe, die hij in Mechelen vorig jaar voor het eerst in zijn span had. Afgelopen zomer schafte De Ronde een compleet vierspan Lipizzanerpaarden aan voor de indoors. Op dit moment heeft Koos twee nieuwe Lipizzanerpaarden in zijn achterspan: “Ervaring is zó belangrijk. Je kunt nog zulke goede paarden hebben, maar als ze geen ervaring hebben wordt het heel lastig. Ik ga in Maastricht een derde Lipizzanerpaard inzetten om zo geleidelijk een nieuw span te bouwen.”

Niet slim

Bram Chardon sneed poort twee verkeerd aan, waarna de foutjes zich opstapelden: “Het was een fout van mezelf, heel stom. Toen die bal viel dacht ik, ik ga nu voor alles of niets. Dat was een gok, maar op dat moment wilde ik winnen. Het was niet slim om zo vroeg in het seizoen al zo veel risico’s te nemen. Met gisteren in het achterhoofd weet ik dat het span heel goed is, ik moet het bij elkaar houden en ik ben er van overtuigd dat ik met dit span kan winnen.”

Ijsbrand Chardon kon geen verklaring geven voor zijn tegenvallende prestatie van vandaag: “ Het ging vanaf de eerste dag al niet goed. Gisteren had ik in de eerste omloop een stuurfoutje, in de tweede omloop liep het beter. Vandaag liep het totaal niet, ik had echt een off day.”

De Hongaar József Dobrovitz is hofleverancier van nagenoeg alle Lipizzanerpaarden die in het Wereldbekercircuit worden gebruikt. De ervaren menner reed een foutloze omloop, maar zijn tijd was net niet snel genoeg om zich te kwalificeren voor de winning round.

Wild card deelnemer Benjamin Aillaud liep tegen problemen aan in de eerste marathonhindernis waar hij een extra volte moest rijden. Vervolgens vielen er twee balletjes waarmee hij op de zesde plaats eindigde. Tweede wild card rijder Chester Weber ging mooi vlot van start, maar vergaloppeerde zich in de tweede marathonhindernis waardoor hij genoegen moest nemen met de zevende plaats.

Uitslag Wereldbeker vierspannen Lyon 4 november 2018:

Jérôme Voutaz (SUI) 163,52 Koos de Ronde (Zwartewaal) 168,64 Bram Chardon (Den Hoorn) 177,38 József Dobrovitz (HUN) 172,83 IJsbrand Chardon (Den Hoorn) 178,38 Benjamin Aillaud (FRA) 189,21 Chester Weber (USA) 196,82

Klik hier voor de complete uitslagen.