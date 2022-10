Lyon: Boyd Exell wint sensationele drive off

In de eerste omloop werd voluit gereden door alle rijders om een plek voor in top 3 te bemachtigen. Dries Degrieck revancheerde zich voor zijn tegenvallende rit van gisteren door in een geweldige tijd van 148,05 te finishen. Helaas tikte hij in het laatste deel van het parcours een balletje af, maar met zijn 152,05 bleef hij lang kanshebber voor de drive-off. Chester Weber reed als eerste een foutloos parcours maar kwam niet aan de snelle tijden van de concurrentie. Koos de Ronde reed ook foutloos en klokte knap 150,38. IJsbrand Chardon deed er een schepje bovenop en reed met een hele korte lijn naar de tweede marathonhindernis. Hij was de eerste die onder de 150 seconden bleef. Boyd Exell maakte het extra spannend door al vroeg in het parcours een bal van een kegelpoort af te rijden. Hij was echter zo snel dat hij IJsbrand toch klopte.

IJsbrand Chardon voerde de druk maximaal op (foto FB team Chardon, Joost Rouwhorst)

Sensationele drive-off

Boyd Exell, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde plaatsten zich dus voor de drive off. Daarin begonnen ze met een schone lei en waren de beide marathonhindernissen ingekort. Koos de Ronde reed opnieuw geweldig en finishte foutloos in 150,07. Maar aangezien het een korter parcours was en Chardon en Exell beiden in de eerste omloop al onder de 150 seconden reden, leek het erop dat het sneller kon. Dat bewees IJsbrand Chardon in een prachtronde, waar de grooms vol aan de bak moesten om te voorkomen dat er poorten geschampt werden. Een foutloze rit in 145,79 was het resultaat.

Het lijkt wel of Boyd Exell alleen maar beter wordt als de druk hoog is. Hij ging razendsnel van start, alsof je naar een versneld afgedraaide film keek. Hij bleef lang gelijk op gaan met IJsbrand, maar bij het uitrijden van de tweede marathonhindernis nam hij een kortere route naar de volgende poort en dat loonde. In 140,82 kwam hij zonder fouten over de finish en won de wedstrijd. De volle bak aan wereldbekerpunten is voor IJsbrand Chardon, want Boyd Exell reed met een wildcard.

Uitslag 1e wedstrijd FEI worldcup in Lyon:

Boyd Exell (AUS) 140,82 IJsbrand Chardon (NED) 145,79 Koos de Ronde (NED) 150,08 Dries Degrieck (BEL) 152,05 Jérôme Voutaz (SUI) 156,41 Chester Weber (USA) 157,74 Benjamin Aillaud (FRA) 171,28

