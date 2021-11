Lyon: Boyd Exell wint spannende finale

Nadat Dries Degrieck gisteren de eerste wedstrijd won, was hij vandaag de laatste starter en gold als de te kloppen man. Nadat Boyd Exell de eerste omloop razendsnel had afgelegd ging ook bij Dries het gas erop, maar dat kostte wel twee afgeworpen ballen. Zijn tijd was maar een fractie langzamer dan die van de Australiër, die er één balletje afreed. Koos de Ronde bleef wel foutloos in de eerste omloop. Zijn eindtijd was exact gelijk aan het eindresultaat van Boyd Exell inclusief zijn afgeworpen bal. Een unicum: Koos en Boyd stonden na de eerste omloop ex aequo eerste met 150,08. Iets was niet eerder was vertoond. Nu was natuurlijk de vraag wie van beiden in de tweede omloop als laatste zou mogen starten. “We zeiden al tegen elkaar laten we er maar om tossen,” lacht Boyd. Maar de jury besloot dat Koos, omdat hij foutloos was, als laatste mocht starten.

Boyd Exell won met een supersnelle en foutloze winning round

Spannende climax

Eerst was het de beurt aan Dries Degrieck, die zijn landgenoot Glenn Geerts met twee seconden verschil buiten de winning round hield. Het ging dus weer tussen dezelfde drie als gisteren, waarbij het drietal met een schone lei begon. Dit keer liet Dries alles liggen, maar hij had even een hele kleine hapering in hindernis 8 wat hem een fractie tijd kostte. In 147,62 (iets langzamer dan zijn eerste tijd) knalde hij over de finish.

Bloedpaarden

Vervolgens was het de beurt aan Boyd. “Ik word opgejaagd door de jonge gasten,” grapt hij na afloop. “Dries werd vorig jaar in Mechelen tweede met een wildcard, dus het is geen verrassing dat hij een geduchte tegenstander is.” Boyd reed een perfecte rit. Hij liet nu alles liggen en snoepte nog wat van de tijd af: in 144,83 finishte hij. “Voor mij was het een voordeel dat ik al weer na 5 minuten de tweede ronde moest rijden. In de losrijpiste was het warm. Ik heb bloedpaarden en in de eerste manche had ik er al aardig druk op gezet, waardoor hun bloedsomloop en ademhaling al goed werkten. Daarom was het in de tweede omloop veel makkelijker voor ze.”

Flinke fout

Het was aan laatste starter Koos de Ronde om het resultaat van Boyd te verbeteren. “Het begin van mijn parcours was heel snel, want ik zat op Boyds tijd. Ik moest risico nemen, want hij was heel snel. Ja en toen werd een kleine vergissing een grote fout…” In hindernis acht kwamen de voorpaarden ieder aan de kant van een hekje in de hindernis. De snelheid was zo hoog dat het span door denderde en het hele hinderniselement ging ondersteboven. Dat leverde niet alleen vertraging op, maar ook een boel strafseconden, waardoor Koos als derde eindigde. “Dat was jammer, maar het hoort bij onze sport,” evalueert hij. “Ik ben uiteindelijk blij met deze wedstrijd. Ik rijd graag de eerste wedstrijd van het seizoen, zodat ik meteen weet waar ik sta. Na 1 jaar niets, hadden we hier een wedstrijd waar het niveau gelijk heel goed was.”

Dries Degrieck debuteerde uitstekend in zijn eerste wereldbekerseizoen

Blije debutant

De overwinning ging dus naar Boyd Exell en Dries Degrieck werd tweede. “Het is mijn eerste echte Wereldbekerseizoen,” zegt Dries. “Ik doe mijn best; als het gebeurt, dan gebeurt het. Mijn paarden deden het heel goed. Eén van mijn achterpaarden is 6 jaar en liep hier zijn eerste wedstrijd. Ik ben dus heel blij hoe mijn paarden het deden. En ik vind het fantastisch om tweede te zijn achter Boyd en voor Koos.”

Stand Wereldbeker na 1 wedstrijd

Boyd Exell (AUS) 10 punten

Dries Degrieck (BEL) 7 punten

Koos de Ronde (NED) 5 punten

Glenn Geerts (BEL) 3 punten

Mareike Harm (GER) 2 punten

