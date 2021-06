Maasdijk 2021: Ervaring van Axel en Saskia belangrijk bij 4e titel

“Het lijkt wel of na een eerste fout zo iets steeds met je meegaat in de wedstrijd,” zegt de kampioene. “Maar het is dan toch de ervaring die maakt dat je een stootje kan hebben.” Siebers is dolblij met haar titel en mist net zoals iedereen het wedstrijdritme. “In Kronenberg ging alles echt goed. Ik had de dressuurproef dus al een keer op een wedstrijd gereden.” Voor sommige andere deelnemers was het dus veel meer wennen en volgens Siebers zag je ook dat de meer ervaren paarden het gek vonden om in galop binnen te komen. ‘Alsof ze dachten dat hun menner een fout maakte.’ In de dressuur stond Axel er fijn aan, maar was ook heel sensibel. Hij reageerde op wat geluid achter een container bij een technische ruimte. “Ik was in de dressuur teveel met mijn paard bezig,” verklaart ze haar programmafout. “En ik dacht echt dat ik goed zat. Ik hoorde de bel maar reed aanvankelijk gewoon door. Toen zei Jaap Boom: “Saskia, je moet uitstrekken.” En toen wist ik het weer. Na die fout dacht ik ‘nu moet ik punten verzamelen, want ik heb al 5 strafpunten.’ De galop was super en toen viel ie in het terugschakelen toch heel even in draf.”

Genoeg marge

In de marathon was er aan concentratie geen gebrek: “De marathon ging echt supergoed. In de waterhindernis dacht Axel na de E-poort vast naar de finish te gaan en moest ik goed mijn best doen om hem in de wending te krijgen. En in de laatste hindernis had ik door iets soortgelijks ook een hapering. Dat heeft wel wat tijd gekost.”

Vandaag had Saskia nadat Rudolf Pestman een balletje afreed, een voorsprong van 13 punten. “Ik was er klaar voor,” vertelt ze. “Ik reed bewust alles in draf, want ik kan dan normaal gesproken de tijd best halen. Dat ik op poort 10 een bal afreed had ik niet verwacht. Ik was vooral bezig met de tijd en reed na poort 11 richting 14. Toen besefte ik ineens ‘ik moet naar 12’. Daarmee heb ik echt veel tijd verspeeld.” Met een grote boog pakte ze de lijn naar de juiste poort en behalve de tijdfouten rolde ook op de laatste doorgang een bal af. De 7,87 strafpunten zijn niet wat we van haar gewend zijn, maar het was meer dan genoeg om haar titel te prolongeren. De concurrentie ruikt mogelijkheden voor een volgende competitie, maar Siebers is scherp en wil beslist dat deze fouten haar dat niet meer overkomen. Ze lacht: “Zorg maar dat je goed bent, heb ik ze al gezegd.”

