Maastricht 2018: Boyd Exell slaat eerste slag

Boyd Exell

Internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman uit het Limburgse Meterik had in de relatief kleine piste een mooi, maar technisch parcours uitgezet voor de zeven vierspanrijders.

Eerste starter Koos de Ronde wist zich ondanks drie afgeworpen balletjes te kwalificeren voor de tweede omloop, die over een verkort parcours werd verreden. De tijden van beide manches werden samen geteld om de einduitslag te bepalen. Koos werd op zijn rijtuig bijgestaan door echtgenote Marie en zoon Pieter, die als groom achterop het rijtuig zijn debuut maakte in de Wereldbeker. Ook in de tweede ronde liep De Ronde tegen een aantal foutjes aan waardoor hij vanavond derde werd. Ijsbrand Chardon kwam met twee fouten uit de eerste ronde en ging de tweede manche in de aanval. Dit resulteerde in de enige foutloze rit van de avond en de tweede plaats in totaal.

Boyd Exell had na zijn teleurstellende prestatie in Stuttgart afgelopen weekend zijn routinier Poker weer voorop ingespannen en liet ondanks een foutje in elke omloop de snelste tijden klokken en bleef Chardon uiteindelijk 11 seconden voor.

Glenn Geerts werd vanavond vierde, voor Jérôme Voutaz, Edouard Simonet en Chester Weber.

Morgenavond komen de zeven menners om 21.45 uur opnieuw in de piste voor de strijd om de felbegeerde Wereldbekerpunten. De beste drie menners kwalificeren zich voor de tweede omloop over hetzelfde parcours, waarin met een schone lei wordt begonnen.

