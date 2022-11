Maastricht 2022: Boyd Exell met grote overmacht naar de winst

Benjamin Aillaud beet vandaag het spits af. Hij liep door wat kleine communicatiefouten zestien strafpunten op, die omgezet werden in seconden en zijn toegevoegd aan de gereden tijd. Ook bij Michael Brauchle en Glenn Geerts vielen te veel ballen. Zij moesten 20 en 24 seconden extra toevoegen. “Rechtsvoor stond vandaag een nieuw paard, een die outdoor wedstrijden heeft gelopen. Ik heb hem al wel meegenomen naar wat indoorwedstrijden, maar dat is toch echt wel anders dan hoe het er hier aan toe gaat. In de hindernissen ging het op zich goed. We raakten vooral kegels omdat hij erg onder de indruk was van het publiek aan de zijkant”, vertelt Glenn Geerts. “Het is daarom super fijn dat ik hier dit weekend met de Wild Card mee kon rijden. We hebben veel informatie opgedaan.”

“Het parcours was goed. Moeilijk, maar te doen”, vertelt Michael Brauchle. “Midden in een hindernis raakten mijn leidsels om de zweep. Toen liep alles even fout, maar daarna heb ik weer fijn kunnen rijden. We gaan thuis weer verder oefenen, volgend weekend rijden we namelijk in Stuttgart”, aldus Brauchle.

De Ronde, Chardon en Exell naar 'Drive-off'

Koos de Ronde moest na het binnenrijden van de ring even wachten op het startsignaal, omdat er een repartie aan hindernis 9 werd uitgevoerd. De Ronde ging snel van start, liet slechts één bal vallen en zette een snelle tijd neer. Daarmee kwalificeerde hij zich voor de ‘Drive-off’, waar hij het opnieuw opnam tegen IJsbrand Chardon en Boyd Exell. Ook voor IJsbrand viel een bal in de eerste ronde. Hij was iets meer dan drie seconden langzamer dan De Ronde.

Boyd Exell stak daar in de eerste ronde al met kop en schouders bovenuit. Ondanks dat hij bijna een fout opliep in hindernis 5 doordat zijn voorpaarden een ander gat zagen, wist hij alle ballen te laten liggen en noteerde een tijd die 0.25 seconden langzamer was dan De Ronde.

Focus

In de ‘Drive-off’ ging er een schepje bovenop. IJsbrand ging als eerst van start en herpakte zich goed. Ditmaal bleven alle ballen liggen in de tijd van 141.83 seconden. “Ik ben erg tevreden, maar de volgende keer moet het wel weer beter. We gaan namelijk voor goud!” vertelt Chardon. Koos de Ronde ging goed van start maar had problemen met zijn focus. “In de eerste hindernis wilde ik van D naar F gaan. Gelukkig zei mijn groom dat ik E gemist had. Daardoor moest ik om de hindernis heen om E op te halen. Dat kost tijd en dan weet je dat je niet meer kan winnen”, aldus De Ronde.

Groom fanatieker

Boyd Exell bleef daarentegen opnieuw foutloos in de super snelle tijd van 134.98 seconden. Daarmee was hij met vlag en wimpel de beste menner in Maastricht dit weekend. “Ik heb een geweldig span. Zij zijn super snel én kunnen klein draaien naar links en rechts. Mijn groom Emma was ook geweldig vandaag. Ze was ontzettend scherp en vertelde me luid en duidelijk wanneer ik te veel naar de kegels op de grond keek in plaats van naar voren. Ik denk dat zij misschien nog wel fanatieker was dan ik vandaag”, aldus Exell.

