Manege Chardon opent haar deuren op 10 november

Nu de familie Chardon heeft laten weten dat oudste dochter Jeannette en zoon Bram het bedrijf gaan overnemen, wordt deze dag nog specialer voor iedereen. Alle vragen naar het ‘hoe en waarom’ en de invulling van de toekomstplannen kunnen worden gesteld. Jeannette zegt: “Topsport is eigenlijk onze ‘professionele hobby’. Wij willen grip houden op de ontwikkelingen en onze aandacht daarnaast gaan besteden aan professionele trainingen. Trainingen die Bram de afgelopen jaren al veel gegeven heeft over de hele wereld waaronder in de USA en Australië. Nu in onze toekomstplannen de manege-activiteiten worden aangepast, is er de mogelijkheid om dergelijke trainingen thuis te geven en menners/ruiters te ontvangen op ons eigen bedrijf.”

Naast een rondleiding, Meet & Greet en kennismakingen verzorgt IJsbrand Chardon een lezing met filmbeelden over topsport en zal hij zijn vierspan-menkunsten uiteraard in de praktijk demonstreren. Jeannette brengt haar trainersvaardigheid in praktijk bij een eventing-clinic. Ook de samenwerking met de Lentiz MBO-opleiding Paardensport is terug te vinden in het programma.

Gratis entree.

Klik hier voor meer informatie.