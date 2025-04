Marathon CAI Wettringen in beeld!

Jan Feyen was afgelopen weekend aanwezig in Wettringen. Hij filmde de menners tijdens de marathon in hindernis vijf. Hieronder vind je de video’s van de snelst gereden tijden in deze hindernis per rubriek en via deze link vind je de video’s van de ongeveer 60 CAI3* deelnemers!

3* enkelspan pony: Anna Genkinger (GER). Tijd: 52.95

3* tweespan pony: Steffen Brauchle (GER). Tijd: 52.92

3* tweespan paard: Max Berlage (GER). Tijd: 57.50

