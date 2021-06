Marathonclinic Berry van den Bosch in Hellendoorn

Uiteraard is deze clinic op de fraaie terreinen van Manege ’t Oale Spoor in Hellendoorn. De lessen zijn in groepjes van vier aanspanningen. Berry heeft een uitgesproken visie op marathontraining en begeleidt in de clinic het hele team, rijder en groom.

De kosten voor deelname zijn 20 euro per persoon. Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar. Aanmelden via [email protected]

Benieuwd hoe Berry dat aanpakt? Lees het verhaal dat we hierover publiceerden.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.