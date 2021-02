Marathonhindernissen EK vierspannen Boedapest krijgen vorm

Ook voor de toekomst

De bouw van de marathonhindernissen in het midden van het hippodroom vordert gestaag. Waar normaal gesproken de greyhound races, rugby en pentathlon wedstrijden worden gehouden, verrijzen nu acht prachtige obstakels, waaronder twee waterpartijen. Een van de waterbakken wordt uitgerust met een prachtige brug, wat spectaculaire beelden zal opleveren voor zowel de deelnemers als het publiek. Naast de hoofdpiste worden er twee oefendressuurpistes op gras aangelegd en is er ruimte voor zo’n 6000 toeschouwers.

De ontwikkeling van de marathonhindernissen past uitstekend in de lange termijn strategie van terreineigenaar Kincsem Nemzeti Kft. Het is de bedoeling dat het 15 hectare omvattende terrein van Kincsem Park ook in de toekomst gebruikt wordt voor grootschalige menwedstrijden.

1971-2021

De Hongaren vieren met de jacht-en natuurtentoonstelling, het EK vierspannen en het EK voltige dat het precies 50 jaar geleden is dat het eerste EK vierspannen in Boedapest werd georganiseerd. In 1971 vond het EK plaats als side-event van de eerste World Hunting Exhibition waarbij Prince Philip eregast was.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.