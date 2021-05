Marathontraining bij VDB met je hele team

“Menner en groom(s) vormen een team,” zegt Berry. “Daarom is het belangrijk om samen te trainen. Als je bij mij komt voor een marathonles krijgt de groom ook een oortje in.” En dat is niet het enige. “De groom moet op de wedstrijd ook goed de spelregels kennen,” zegt hij. Dus kennis van het reglement is niet alleen iets van de deelnemende menner, maar ook van de groom(s). “Neem alleen al het krijgen van wachttijd,” noemt Berry als voorbeeld. “Je moet dan als groom wel weten waar je rekening mee moet houden.” Het is zonde als je door gebrek aan reglementskennis strafpunten oploopt. Daarom moet je volgens Berry het reglement op je duimpje kennen.

Team

De teamspirit is ook belangrijk. Berry: “Kijk, de groom moet doen wat de menner wil, maar hij is geen slaaf. De groom moet rust brengen op de koets. Ik zeg altijd ‘die menners zijn niet te vertrouwen.’ Die onbetrouwbaarheid ontstaat door de wedstrijdspanning en sommige menners hebben zo veel last van stress dat ze onderweg bijvoorbeeld -tig keer vragen hoe het zit met de tijd. De groom moet dan niet ‘meestressen’, maar de menner tot rust brengen. Niet geïrriteerd worden en gewoon die -tig keer antwoord geven op de vraag.”

Menner en groom moeten op elkaar zijn ingespeeld

Samenwerking

Goed samenwerken op de koets is dus heel belangrijk. Dat begint al bij het verkennen. “Dat doe je uiteraard samen, want de groom moet wel de route weten. Tijdens het lopen spreek je af hoe je rijdt, wat alternatieven zijn en wat je tegen elkaar zegt. Ook is het belangrijk om af te spreken of de groom wel of niet moet meepraten én welke termen je dan gebruikt.” Volgens Berry is het ook heel nuttig om samen filmpjes van de wedstrijd of de training terug te kijken en te evalueren. Daarbij kijk je niet alleen naar de paarden en de menner, maar bij een marathon, of minimarathon ook naar het groomwerk.

Vak apart

“Groomen is een vak,” zegt Berry, “ Onervaren menners hebben vaak niet in de gaten hoe belangrijk de groom is.” En, voegt hij er aan toe: “De groom kan zich geen fouten permitteren.” Daarom is het heel belangrijk dat je niet kwaad wordt op elkaar als een groom of menner een fout maakt. Het blijft een teamprestatie. Concentratie is belangrijk volgens Berry en het team moet samen alert blijven in de wedstrijd. Daarbij moet wel de rust bewaard blijven.

Samen lessen

Dit alles maakt wel duidelijk waarom die gezamenlijke training zo belangrijk is. En dat het dus het fijnst is als je een vast team hebt. Berry: “In de hindernissen opereert de groom altijd vanuit het nulpunt. Dat is het punt middenin de groombak, waarbij de groom rechtop staat. Vanuit die positie kun je altijd handelen. En de groom moet ook altijd weer naar het nulpunt terugkeren. Ten allen tijde moet de groom dus kunnen reageren op wat de menner doet.” Maar er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren. Een groomfout kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de groom druk is met de weg te wijzen. Als zo iets dreigt te gebeuren is Berry’s advies om je als groom klein te maken middenin de groombak. “Je moet als groom dus ook weten welk wiel al eerste van de grond gaat. En hoe te handelen in een onverwachte- of noodsituatie. Dáár moet je over nadenken.”

Naast het nulpunt heeft Berry nog tal van praktische tips te delen. “Het zit ‘m vaak in kleine dingen. Zoals afstappen = stilstaan. En geef je tijdenbriefje pas af als de aanspanning over de finish is.” En verder? “Vaak zie je grooms die hun voeten tegen het kussen aan de andere kant van de koets zetten. Zo zetten ze zich eigenlijk af en dat werkt averechts.”

Veiligheid is ook in de vaardigheid belangrijk

Veilig

Goed materiaal is belangrijk. “Veiligheid is belangrijker dan schoonheid.” vindt Berry. “Het materiaal moet zo zijn dat de groom z’n werk kan doen. En het is belangrijk dat menner en groom tussen de assen van de koets zitten.” Tot slot nog een materiaaltip voor de vaardigheid: “De groom moet een stoeltje hebben in het midden, waar hij/zij makkelijk uit kan.”

Meer informatie voor groomlessen en andere meninstructie vind je op de website van VDB Stables.

Uitleg over het rijtuig tijdens een groomclinic

