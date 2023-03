Mareike Harm bevallen van dochter

Mareike Harm eindigde als vijfde op het WK vierspannen in Pratoni del Vivaro, was onderdeel van het Duitse team dat daar zilver won en stond daarna vijfde op de FEI Wereldranglijst. Ondertussen was ze vijf maanden zwanger. Omdat Mareike in februari was uitgeteld, deed ze afgelopen winter niet mee aan de Wereldbeker reeks.

Team Hoefnet wenst Mareike en haar gezin het allerbeste!

