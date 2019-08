Marijke Hammink onverslaanbaar in Schildau

In de dressuur scoorde Marijke 47,31 en zette hiermee de eerste stap richting haar overwinning. Marijke legde het vaardigheidsparcours foutloos binnen de toegestane tijd af. In de afsluitende marathon liet de regerend Nederlands kampioene in alle zeven hindernissen de snelste tijden noteren en liet hiermee de Brit Roger Campbell ver achter zich. Marijke won hiermee na Exloo en Lisieux haar derde internationale wedstrijd van dit seizoen. Hammink bewijst hiermee uitstekend in vorm te zijn voor het Wereldkampioenschap, dat van 25 tot en met 29 september wordt verreden in het Hongaarse Kisbér-Aszár.

Goede zaken

Ook Marissa Schuiling deed goede zaken in Schildau. Met haar ervaren Kyra werd de op Texel woonachtige menster derde in het eindklassement, dat werd gewonnen door de Duitse Katja Berlage. Milou Huisman werd 16e, Annegreet Zaayer eindigde op de 18e plaats.

Bij de tweespan pony’s verdedigden Rodinde Rutjens, Cas Hendriks en Wolter van der Veen de Nederlandse vlag. Rutjens werd tweede in de marathon, maar kon haar achterstand na de dressuur en vaardigheid niet voldoende goed maken en moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Christof Weihe won de rubriek, waarin Cas Hendriks achtste werd en Wolter van der Veen 18e.

Klik hier voor alle uitslagen en fotoalbums.

