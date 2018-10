Marjolein Waarlé en Berry van de Krol getrouwd

Iets minder dan een jaar geleden deed Marjolein op spectaculaire wijze haar aanzoek tijdens de finaleavond van Indoor Nijkerk. Toen reed ze met het span van Bud de Gooijer het parcours in en vroeg Berry ten huwelijk ten overstaande van het juichende menpubliek. Op 20 oktober was het dan zover.

Uiteraard vond alles geheel in stijl plaats. Het bruidspaar werd vervoerd in een prachtige witte koets van Jack van den Broek, getrokken door vier zwarte paarden van de Koninklijke stallen, waar Marjolein werkzaam is als koetsier. Natuurlijk was haar eigen ponyvierspan, waarmee ze in september in Gaasterland KNHS-kampioen werd, ook van de partij. De pony’s trokken de koets met haar ouders en werden gemend door een van haar collega’s (evenals de trouwkoets). De ouders van de bruidegom werden ook met een ponyvierspan vervoerd, namelijk dat van Johan van Veluw die zelf reed.

Het stel kijkt terug op een ongelooflijk mooie dag die werd afgesloten met een gezellig feest.

Het Hoefnet team wenst Marjolein en Berry veel geluk.