Mark Weusthof vol zelfvertrouwen voor nieuw menseizoen

© Willem Pfeiffer/Hippisch Twente

Dat Weusthof met een goed gevoel richting toekomst kijkt, is niet zo vreemd. Afgelopen seizoen deed hij het op diverse onderdelen al voortreffelijk met zijn nieuwe vierspan en won hij onder meer de marathon in het Duitse Lähden en de vaardigheid in het nabij Rheine gelegen Riesenbeck. In Donaueschingen liep hij door misfortuin zelfs de eindzege slechts op een haar na mis. Bovendien maakte de Rossummer aanzienlijke vorderingen in de dressuur, waarin hij traditiegetrouw een forse achterstand op de concurrentie opliep. Met twee scores onder de vijftig punten tijdens belangrijke internationale evenementen dwong hij ook de jury voortaan met een ander oog naar hem te kijken.

Nog iets meer tot het gaatje

“Als we ons niveau van 2018 kunnen consolideren, denk ik dat we een mooi seizoen kunnen draaien en mee kunnen doen om een plaats voor het EK in Donaueschingen. Dan wil ik er bij zitten en dan maakt het niet uit of Nederland met drie, vier of vijf man mag meedoen. Als dat er maar drie zijn, moet ik maar nog iets meer tot het gaatje gaan.”

Het WK in het Limburgse Kronenberg in 2020 moet voor hem een hoogtepunt worden. “Dat is voor mij toch weer wat anders dan het WK van 2016 in Breda. Toen kwam ik met dit span voor het eerst internationaal uit en was alles nog pril. Dezelfde paarden hebben zich ondertussen bevestigd en daar moet ik de vruchten van kunnen plukken. Ik merk aan alles dat we er nu al weer beter voor staan dan vorig jaar.”