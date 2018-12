Mechelen 2018: Exell klopt razendsnelle Chardon

De favorieten van het thuispubliek Edouard Simonet en Glenn Geerts moesten het spits afbijten, maar kwamen snelheid tekort. Om in de top van het klassement te komen moest er ruim onder de 160 seconden worden gereden.

Bram Chardon

Creatief parcours

Parcoursbouwer Johan Jacobs had verschillende lastige kegelpoorten en twee marathonhindernissen opgenomen in zijn ontwerp. De eerste lijn was gelijk een lange gebogen lijn waarbij sommige vierspannen moeite hadden om de kegelpoorten strak aan te rijden en je de paarden zag ‘zoeken’. Op het midden van de piste lag een ruime variant van de speedbox, met daarin in de hoeken twee kegelpoorten opgenomen. Met de brug had op zich niemand problemen, maar in de laatste lijn naar de finish rolde toch menig balletje.

Alles of niets

Voor de ‘drive-off’ plaatsten Boyd Exell, Bram Chardon en Chester Weber zich. Het parcours was een fractie korter door het weglaten van kegelpoort twee en een doorgang in hindernis 9. Chester Weber startte als eerste, knalde onder de 140 seconden, maar reed er twee ballen af. Vervolgens was het de beurt aan Bram Chardon. In de eerste omloop had hij een seconde sneller gereden dan Boyd Exell, maar een balletje weerhield hem op dat moment van de eerste plek. Vastberaden schroefde Bram het tempo nog wat verder op en nam veel risico. Hij draaide zeer kort, naar de speedbox en hield zijn snelheid vast. Maar de hoge snelheid impliceerde ook fouten: 16 strafseconden werden opgeteld bij zijn razendsnelle tijd van 129,33. Laatste starter Boyd Exell reed niet alleen snel, maar ook gecontroleerd. Hij was een fractie langzamer dan Bram Chardon (129,49) maar maakte geen fouten en won zeer overtuigend.

Uitslagen 1e wedstrijd Mechelen, zaterdag 29 december:

Boyd Exell (AUS) 267,86 Bram Chardon (NED) 286,68 Chester Weber (USA) 303,03 Benjamin Aillaud (FRA) 157,51 Jérome Voutaz (SUI) 159,95 Glenn Geerts (BEL) 163,48 József Doborovitz (HUN) 169,83 Edouard Simonet (BEL) 171,59

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor het fotoalbum.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.