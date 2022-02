Meer extra bonuspunten te verdienen voor vierspanrijders

Kwalificatie

De vijf bonuspunten-regel voor deelnemers aan CAIO-wedstrijden en Wereldkampioenschappen blijft ongewijzigd. Ook deelnemers aan Europese kampioenschappen krijgen nu vijf bonuspunten.

Daarnaast is het zo, dat er op alle Wereldbekerkwalificatiewedstrijden 1 extra bonuspunt per vierspanrijder wordt toegekend voor elke rijder uit de top 10 die op die wedstrijd start, gebaseerd op de FEI wereldranglijst van 6 weken voor aanvang van de wedstrijd.

Vanaf komend seizoen tellen de resultaten van maximaal twee Wereldbekerwedstrijden per land mee voor de kwalificatie. Eerder was dit maximaal twee resultaten van wedstrijden uit het eigen land van de menner. Dus als je bijvoorbeeld dit seizoen start op drie Wereldbekerkwalificatiewedstrijden in Nederland, tellen er maar 2 van de 3 resultaten mee voor de Wereldbekerkwalificatie.

Wild cards

Als er op een Wereldbekerwedstrijd drie wild cards worden weggegeven, moet er minimaal 1 wild card aan een rijder uit het land waar de wedstrijd wordt gehouden, gegeven worden. Als er maar een of twee wild cards zijn, mag de organisatie die naar eigen inzicht weggeven.

Tijdens de Wereldbekerfinale mag er maar een wild card worden weggegeven. Deze moet gegeven worden aan een menner uit het land waar de finale wordt gehouden, als dit land niet is vertegenwoordigd in de finale.

Klik hier voor het aangepaste Wereldbekerreglement 2022/2023 met de wijzigingen in rood.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.