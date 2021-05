Meetmoment Geldrop vervangt SWM Geldrop

Het districtsbestuur heeft de organiserende vereniging Eerste Geldropse Menclub (EGM) gevraagd toch een meetmoment te organiseren in hetzelfde weekend, met elementen uit een samengestelde menwedstrijd, waarbij de uitslagen gebruikt kunnen worden voor de selectie voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen en Hippiades.

De organisatie is nog aan het onderzoeken in welke vorm het evenement ingevuld kan worden. Inschrijven is reeds mogelijk via het inschrijfformulier. Deelnemers die zich al opgegeven hadden voor de SWM krijgen voorrang bij inschrijving voor het meetmoment.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier