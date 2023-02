Men-indoor Breda enthousiast ontvangen

Beide dagen waren de ruiters en menners zeer enthousiast. De bodem was zowel in de buitenbak als binnenbak heel goed, waardoor er ook fijn losgereden kon worden in de mooie accommodatie van Ruitersportcentrum Breda

Het publiek en de deelnemers hebben genoten van de wedstrijd. De sfeer was als vanouds erg goed en de organisatie kijkt tevreden terug op een mooi evenement.

Klik hier voor de uitslagen

Niels Vermeulen