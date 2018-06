Men-instructieweken bij PSC De Dijkgraaf

PSC De Dijkgraaf beschikt over ruim tien hectare grond, met alle faciliteiten voor de mensport, inclusief twee binnenbakken die bij slecht weer ingezet kunnen worden.

Het programma is gevarieerd; behalve de mentrainingen door Van der Graaf en andere bekende menners zijn er workshops, trainingen aan de dubbele longe, een clinic door een hoefsmid of dierenarts en buitenritten. De week wordt afgesloten met een leuke minimarathon en een lekkere barbecue.

Het is mogelijk om met je eigen caravan, veewagen of tent op het terrein te overnachten (toiletten en douches zijn aanwezig), boxen voor de paarden en pony’s zijn uiteraard beschikbaar. Wanneer je liever elders wilt overnachten, biedt Edwin van der Graaf zijn hulp aan bij het zoeken naar een andere passende locatie.

Inschrijven is mogelijk voor:

Maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli

Maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus

Maandag 3 september tot en met vrijdag 7 september

De instructie week gaat door bij minimaal acht deelnemers, met een maximum van twaalf deelnemers per week.

De kosten voor het standaardpakket met eigen aanspanning (één paard) bedragen € 575,- per week. Dit is inclusief stalling (één paard), overnachting op het terrein inclusief alle maaltijden (exclusief consumpties), de lessen gegeven door (gast-)docent, en de workshops.

Bij gebruik van een aanspanning van De Dijkgraaf wordt er een toeslag voor het gebruik van het paard(en) berekend.

Voor meer informatie:

Paardensportcentrum de Dijkgraaf

Hofdijksweg 48

3253 KB Ouddorp

www.pscdedijkgraaf.nl

telefoon Edwin van der Graaf : 06-50243933

telefoon Anne van Dijk: 06-15267619