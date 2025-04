Men- & Tuigspektakel Exloo: Twee manches minimarathon & vaardigheid mogelijk

De organisatie maakt nu bekend dat er niet alleen twee manches vaardigheid te rijden zijn (voor KNHS winstpunten), maar ook het rijden van twee manches in de minimarathon is mogelijk. Het parcours van de minimarathon is vergelijkbaar met die van de indoor-wedstrijden.

De bovenstaande menactiviteiten worden toegevoegd aan het bestaande programma van de Tuigpaardendag dat jaarlijks in Exloo georganiseerd wordt. Het evenement verwelkomt normaal gesproken veel publiek, waardoor er vooral veel toeschouwers worden verwacht naast de piste waar de minimarathon in verreden wordt!

