Menbewijzen gehaald in Nijkerk

Deze acht cursisten kregen in de afgelopen maanden met hun aanspanning les van instructeur Jaap Boom, tevens instructeur bij Menclub De Lange Boom. Onder zijn begeleiding werd Nijkerk regelmatig met de aanspanningen doorkruist. De cursisten leerden om met bepaalde verkeerssituaties om te gaan en handig over rotondes, kruisingen en spoorwegovergangen te manoeuvreren. Het ultieme doel: veilig over de weg met het menbewijs op zak.

Twijfels over theorie

Naast verrichtingen in de praktijk werd ook een theorie-examen afgelegd. De aanvankelijk door de cursisten als gemakkelijk ervaren oefenopdrachten bleken bij het examen toch de nodige twijfels te geven, sommigen waren snel klaar anderen deden wat langer over het theorie-examen.

Examinator Bert Reilink deed na controle van het theorie- examen de heugelijke mededeling dat 7 cursisten waren geslaagd voor de theorie. En dat alle cursisten geslaagd waren voor het praktijkgedeelte.

De geslaagden van het Menbewijs enkelspan zijn: Sonja Jansen, Mariska Klok, Sanne van Harten en Stefan Jacobs. Het tweespan bewijs werd behaald door: Ries Brouwer, Henk Luijer, Hans van Ingen en Jarno de Boer.