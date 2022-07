Menclinics en minimarathon Horse Event Youth 2022

Zaterdagprogramma

In het weekend voor de jeugd worden er enkele men-gerelateerde clinics en een demo-wedstrijd georganiseerd.

In de Sportpiste, om 10.15 uur geeft internationaal 3* enkel- en tweespanmenner Sam Couwenberg een clinic dressuur en vaardigheid onder de naam: “Hoe anders is het als je er áchter zit”

In de Recreatiepiste, om 11.40 uur geven twee jonge kinderen, Lara en Jaylynn, acte de présence met hun pony’s in “Mennen, hoe doe je dat?”.

Geef je op voor de menwedstrijd op zondag!

Op zondagmorgen tussen 10.00 en 11.15 uur wordt er in de Sportpiste een demonstratiewedstrijd minimarathon georganiseerd, waarvoor je je kunt opgeven. Deelname is mogelijk (volgens KNHS reglement) vanaf 10 jaar in het enkelspan en vanaf 14 jaar in het tweespan. Voor beide rubrieken geldt een maximum leeftijd van 16 jaar voor de menner.

Het inschrijfgeld is 15 euro, inclusief drie Horse Event – toegangskaarten. Het parcours verkennen is mogelijk vanaf 09.00 uur.

Minimarathon tijdens Horse Event