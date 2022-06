Mendistrict Noord heel wat kampioenen rijker

Op een mooi groot terrein, gelijk achter manege Caprilli waren acht dressuurringen uitgezet, waarvan er vier in de ochtend gebruikt werden en vier in de middag, en een vaardigheidsparcours. Daarnaast was er nog meer dan voldoende ruimte om los te rijden. Naast de strijd om de kampioenstitels wilden de menners natuurlijk ook een startbewijs binnenslepen voor de Hippiade Mennen die op 23 augustus in Ermelo wordt gehouden.

Dubbelslag voor Marianne Wijdenes

In de ochtend werden de B- en L-rubrieken voor zowel de paarden als de pony’s verreden. De Noord-Hollandse Marianne Wijdenes slaagde er in om twee titels binnen te slepen bij de pony’s. In de klasse B werd ze kampioen met Polhaar Golden Gemma en in de klasse L met Wrentnall Red Fox.

In de klasse B paarden werd de hoogste score behaald door Marjet Westerhoff met Merlijn. Ondanks zijn jonge leeftijd wist hij het beste resultaat neer te zetten en werd daarmee kampioen in deze rubriek. In de klasse L was de kampioenstitel voor Aaltje Dijkstra met Silke Bernou fan ‘e les. Hoewel ze nog maar pas een combinatie zijn, wisten ze gelijk het kampioenschap op hun naam te schrijven.

Hoogste klasses

In de middag was het de beurt aan de hoogste klasses. Petra Meulman, die eerder nooit had gedacht te gaan mennen, schreef met haar pony Suarez de klasse M op haar naam. In de gecombineerde rubriek Z/ZZ-pony’s zaten de scores van de nummers één tot en met drie dichtbij elkaar. Het kampioenslint was voor Tonnie Cazemier die met de pony Rans Coca Cola het beste scoorde.

Bij de paarden bleven de kampioensprijzen in Friesland. In de klasse M ging deze naar Udo de Haan (Its fan de Kressers), in de klasse Z naar Elzelien Renssen (Veere fan Wylgster Pragt) en in de klasse ZZ naar Paul Versluis (Bombarie).

Tweespannen

De tweespan rubrieken werden verreden in handicap om zo toch een kampioenschap te hebben.

Bij de paarden haalde Ito Werkman met Sofie N en Marjet (ZZ) net een half procentje meer dan Harry Streutker met Topspeed Damian en Ra’id JW (L). Daniella Smit reed de pony’s HSP Dinky en HSP Dannah (B) naar de kampioenstitel.

Niemand foutloos

In de paardenrubrieken lukte het niemand het parcours foutloos af te leggen. Een enkeling kreeg strafpunten omdat ze niet binnen de toegestane tijd bleven, of er vielen enkele ballen. De kampioenen bij de paarden zijn: Anita Kosse met Heel Mooi (L), Paskal de Graaf met Lolane-V (M-ZZ), Harry Streutker met Topspeed Damian en Ra’id JW (2-span paard L/M).

Veel barrages in ponyrubrieken

Bij de pony’s moest er in de meeste rubrieken meer strijd geleverd worden en kwam het uiteindelijk aan op de barrage om te bepalen wie kampioen werd. In de klasse L moest de uiteindelijke kampioen lang wachten om te weten of hij daadwerkelijk de titel mee naar huis mocht nemen. Maar niemand slaagde erin om sneller en foutloos te zijn in de barrage. Dus ging de titel naar Ronald Prak met Sitsings Claire’s Destiny. Doordat Petra Hoeksema in de klasse M de enige was die foutloos bleef werd zij kampioen in deze rubriek. In de gecombineerde rubriek Z/ZZ gingen er twee deelnemers naar de barrage. Beiden behaalden ze 3 strafpunten in de barrage en gaf de tijd de doorslag. De titel ging naar Leon Vorenholt met Mevisto LV.

Dubbelslag voor Nathalie Ruardy en Jolanda Verhoeven

Bij de tweespannen pony was Nathalie Ruardy zowel in de klasse L als in de klasse M de beste. Met Roosje en Charlie won ze de klasse L en met Roosje en Zorro de klasse M. In de sulkyrubriek ging Jolanda Verhoeven er met de prijzen vandoor. Ze werd namelijk zowel kampioen (Indy, klasse Z) als reservekampioen (Djingo, klasse L).

Met dank aan Trijntje Lamein voor verslaggeving

Marjet Westerhof

Overzicht van de prijswinnaars

B dressuur enkelspan pony:

Marianne Wijdenes, Polhaar’s Golden Gemma Hanneke van der Heiden, Sitsings Claire’s Destiny Tara Teelken, Jo Jo Dieke Slingerland, Blue Dyfa’s Jaimy Magda Bouma, One of a kind Jardo

L dressuur enkelspan pony:

Marianne Wijdenes, Wrentnall Red Fox Mirjan Stadman, Rooys Frodo Jeannette Rijpkema, Vikarien’s Coldplay

Dressuur enkelspan pony klasse M:

Petra Meulman – Klinkhamer, Suarez Gwen Brontsema, Bliksem Mc Queen

Dressuur enkelspan pony klasse Z-ZZ:

Tonnie Cazemier, Rans Coca Cola Hette Jellema, Vrijzicht`s Angel

Dressuur tweespan pony klasse B-L-M:

Daniella Smit, HSP Dinky&HSP Dannah Jeannette Rijpkema, Vikarien’s Coldplay&’t Koetshuis Hamish

B-dressuur enkelspan paard:

Marjet Westerhoff , Feunekes met Merlijn Ronald Beuving , Nozem B Nico Calis jr., Noortje

L-dressuur enkelspan paard:

Aaltje Dijkstra, Silke Bernou fan ‘e Ies Gerda Grijpstra, Claus ‘fan Panhuys’ Paskal de Graaf met Lolane-V

Dressuur enkelspan paard klasse M:

Udo De Haan, Its Fan de Kressers Angela Hoekman, Blomke Fan Nylanzate

Dressuur enkelspan paard klasse Z:

Elzelien Renssen, Veere fan Wylgster Pragt Marjet Westerhoff – Feunekes, Hercules Eva Poppen – Plenter, PP

Dressuur enkelspan paard klasse ZZ:

Paul Versluis, Bombarie Koerina Dijkstra, Silke Bernou fan ‘e Ies Geeske Royinga, Edje

Dressuur tweepaard klasse B-L-M-Z-ZZ:

Ito Werkman, Marjet, Sofie N Harry Streutker, Topspeed Damian, Ra’Id JW

Vaardigheid enkelspan pony klasse L:

Ronald Prak, Sitsings Claire’s Destiny Gwen Brontsema, Bliksem Mc Queen Marianne Wijdenes, Wrentnall Red Fox Nathalie Ruardy, Veralinda van Nuova Hindriëtta Lamein, Highlight Femmy Ruardy, Yeadi van de Waddenkust

Vaardigheid enkelspan pony klasse M:

Petra Hoeksema, Nassau

Vaardigheid enkelspan pony klasse Z-ZZ:

Leon Vorenholt, Mevisto Lv Willemien Odink, Odinkie Toys Moonlight

Vaardigheid sulky pony klasse L-M-Z:

Jolanda Verhoeven met Indy Jolanda Verhoeven met Djingo

Vaardigheid tweespan pony klasse L:

Nathalie Ruardy, RoosjeC&harlie Jolanda Verhoeven, Djingo& Indy

Vaardigheid tweespan pony klasse M:

Nathalie Ruardy, Roosje,&Zorro Petra Hoeksema, Bob& Nassau

Vaardigheid enkelspan paard klasse L:

Anita Kosse, Heel mooi Ingmar Veneman, Siglavy Linada Sandra Rusticus, Kylano

Vaardigheid enkelspan paard klasse M-Z-ZZ:

Paskal de Graaf, Lolane-V

Vaardigheid tweespan paard klasse L-M:

Harry Streutker, Topspeed Damian, Ra’Id JW

