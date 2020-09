Mendistrict Noord huldigt 18 kampioenen

Stichting Mensport Nienoord uit Leek wilde hieraan graag haar steentje bijdragen en had zich als enige aangemeld om de organisatie voor haar rekening te nemen. Ondanks de extra maatregelen die er getroffen dienden te worden, durfden zij deze uitdaging aan te gaan.

Veel deelnemers

Aan het aantal aanmeldingen te zien, werd al snel duidelijk dat de menners ook wel weer zin hadden in een wedstrijd. In de dressuur reden de deelnemers twee dressuurproeven die allemaal beoordeeld werden door twee juryleden, waarbij de hoofdjury afkomstig was uit één van de andere mendistricten. De organisatie had een strakke planning gemaakt voor de zes dressuurringen, die allemaal het maximum aantal deelnemers bevatten. Ook voor de vaardigheid was een strak tijdschema gemaakt. Voor een groot aantal menners was dit de eerste wedstrijd van het buitenseizoen.

Dressuuruitslag met kleine verschillen

De grootste groep deelnemers startte in de rubriek enkelspan pony klasse B. Daar verschenen maar liefst 23 deelnemers aan de start. In de totaaluitslag zat er maar één punt verschil tussen de kampioen Gwen Brontsema (Bliksem Mc Queen) en de reservekampioen Mirjan Stadman (Rooys Frodo).

In de rubriek enkelspan pony L dressuur zaten de nummers een en twee elkaar ook aardig op de hielen wat de uitslag betreft. Alie Boekelo werd met Black Diamond’s Purdy kampioen. Ze verwees de uit Noord-Holland afkomstige Marianne Wijdenes met Wrentnall Red Fox naar het reservekampioenschap.

In de klasse enkelspan pony klasse M had elk jurylid eigenlijk een andere klassering. De overwinning ging uiteindelijk naar Ellen Wijdenes met Wrentnall Red Fox. Betsie van der Ploeg met Eikhof Boyito werd reservekampioen.

De klassen Z en ZZ waren bij de ponyenkelspannen samengevoegd, waarbij de beide ZZ combinaties er met de prijzen vandoor gingen. De kleinste pony van het stel, Bob van Nieuwenhuis liep met Petra Hoeksema naar de hoogste score en werd kampioen. Met de 22-jarige Flemingh reed Manouk Boer voldoende punten bij elkaar om reservekampioen te worden.

Meerspannen

De verschillende klassen bij de tweespan pony’s waren samengevoegd tot één rubriek om toch een kampioenschap te kunnen verrijden. Jeanette Rijpkema zette in de klasse B het hoogste resultaat neer met de pony’s Weidehoek’s Esli TD en ’t Koetshuis Hamish. Carolien Fischer, die in de klasse Z uitkwam met de pony’s Frits en Lavell, werd reservekampioen.

Ook de langspannen kwamen in actie tijdens deze wedstrijd. Helaas niet voldoende deelnemers om in de verschillende rubrieken een kampioenschap te kunnen verrijden, maar het werd gewaardeerd dat ook deze aanspanningen konden deelnemen. In de rubriek vierspan paard klasse ZZ was de eerste prijs voor Harry Streutker en in de rubriek vierspan pony klasse B ging de overwinning naar Harry Venema.

De tandemrubriek was een gecombineerde rubriek paard/pony. Hier was de eerste prijs voor Bianca ten Hoeve met haar pony’s Lady Silver Star en Gondie.

Enkelspan paarden

Wim ter Hedde, die aanvankelijk een ander paard zou starten in een andere rubriek, was met zijn paard Pablo het sterkste in de rubriek enkelspan paard klasse B en werd kampioen. Het reservekampioenslint was voor Wiesje van der Woude met haar paar Lyske fan ‘e Ald Feart.

In de klasse L was Nynke Veldhuis met haar Friese merrie Femmie Fan S oppermachtig en won met een ruime voorsprong op de nummer twee, Ria Hettinga.

Ook in de klasse M was de winnaar overduidelijk. Koerina Dijkstra stak met kop en schouders boven de concurrentie uit en werd met Silke Bernou fan ‘e les kampioen. De titel reservekampioen was hier voor Marian Bos met Topspeed Damian, die zij tijdens de districtskampioenschappen voor het eerst uitbracht op de wedstrijd. Deze werd namelijk eerder door haar echtgenoot Henk gereden in het tweespan.

In de samengevoegde rubriek Z en ZZ bleken de Z-rijders het sterkst. De kampioenstitel ging naar Liesbeth van der Wal met Rykman en de ervaren PP werd met menster Eva Poppen reservekampioen.

Liesbeth van der Wal (l) en Eva Poppen (r)

Zwarte parels

In de rubriek tweespan paard voerde de kleur zwart de boventoon. De beste score werd hier neergezet door Ito Werkman met Marjet en Sofie N. Hij reed de hoogste score van de dag en werd uitgeroepen werd tot kampioen. Lysanne de Jong werd reservekampioen met VDB’s My en VDB’s Maysee.

Vaardigheid

Gedurende de hele dag werden er volgens een strak tijdschema ook de vaardigheidsproeven verreden. In de klasse L enkelspan paard was er slechts één deelnemer die erin slaagde om het parcours foutloos af te leggen. Dat was Simone Ebbekink met haar mooie bonte Sam. Ook de barrage legde ze foutloos af, maar dat was niet eens meer nodig om de kampioenstitel in de wacht te slepen. Koerina Dijkstra werd met Silke Bernou fan ‘e les reservekampioen.

Met slechts twee deelnemers in de klasse M/Z was er helaas geen kampioenschap, maar de eerste prijs ging naar Francisca den Elzen met Vandijk’s Superboy.

Veel pony’s

De grootste vaardigheidsrubriek was die van de enkelspan pony klasse L. Daarin werd het kampioenschap niet zomaar vergeven. Drie deelnemers bereikten de barrage, maar slechts één daarvan was ook foutloos in de barrage. Dat was Yvanka Brink met Mabel, die daarmee de titel pakte. Femmy Ruardy liet met Veralinda van Nuova in de barrage een balletje vallen en werd reservekampioen.

In de klasse M was het spannend tot het eind. Er waren slechts twee prijzen te vergeven en er waren drie deelnemers die erin slaagden om de barrage te bereiken. Slechts één van hen was ook in de barrage foutloos rondgekomen en zo schreef Lisanne Timmers met Silver de kampioenstitel op haar naam. De andere twee deelnemers hadden allebei een balletje in de barrage, maar Petra Hoeksema was met Kensington daarvan de snelste en werd reservekampioen.

In de klasse Z/ZZ slaagde niemand erin om foutloos rond te komen. Wel waren er drie deelnemers die alle drie, drie strafpunten hadden. Omdat Charity Frinsel de snelste was, werd zij kampioen en moest Petra Hoeksema genoegen nemen met de titel reservekampioen.

Vaardigheid tweespannen

Alleen de twee zwarte Shetten van Veerle Boomgaard, Chakothay en Firecracker, lukte het om alle ballen te laten liggen in zowel het basis- als barrageparcours. Daarmee werden ze dan ook kampioen bij de tweespan pony’s klasse L. Tjits Rijpkema liet wel alle ballen liggen, maar was een tikkeltje te langzaam en werd met Svernadet en Frida reservekampioen.

De enige rijder in de M/Z-klasse tweespan pony die erin slaagde om foutloos te blijven in het basisparcours, was Ramon Oosterveld met Ottewolde’s Armando en Woldberg’s Componist. Daarmee was hij kampioen in deze rubriek.

Voor de tweespan paarden viel het niet echt mee om foutloos door het parcours heen te komen. Dat lukte alleen Lysanne de Jong met VDB’s My en VDB’s Maysee en daarmee werd ze kampioen. Ronald Prak die nog maar pas aan zijn tweespan carrière is begonnen, werd met Tiemen en Just my Frisian Mona Lisa AR verdienstelijk reservekampioen.

Overige vaardigheidsrubrieken

Ook in de vaardigheid kwamen de langspannen aan bod. De winnaars van de rubrieken tandem pony L en vierspan pony L hadden allebei drie strafpunten. Bij de tandems was dat Bianca ten Hoeve met Gondie en Lady Silver Star en bij de vierspannen was dat Harry Venema met Westerhuis Liefje, Westerhuis Fleur, Vitor en Duncan.

De sulky’s waren ook vertegenwoordigd op het kampioenschap. Hier deed Jolanda Verhoeven goede zaken. Zowel met Beertje als met Indy reed ze foutloos en plaatste ze zich voor de barrage. In de barrage zette ze met Beertje het beste resultaat neer en werd kampioen. Met Indy pakte ze het reservekampioenschap.

Zowel Mendistrict Noord als Stichting Mensport Nienoord kijken met een tevreden gevoel terug op de wedstrijd en zijn blij dat er nog kampioenschappen verreden konden worden. Dat geldt ook voor alle deelnemende menners.

Bekijk het overzicht van alle kampioenen op de website van Mendistrict Noord

De volledige uitslagen staan op startlijsten.nl

Met dank aan Trijntje Lamein

De Arabo Friezen overheersten bij de tweespannen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.