Mendistrict Oost opnieuw winnaar Junior Strijd der Districten

Daarnaast was het aantal starts voor de jeugdmenners dit jaar ongelimiteerd, iedereen was welkom en dat hebben we geweten! Er gingen dit jaar 44 jeugdrijders van start, dat zijn er maarliefst veertien meer dan vorig jaar, toen er al acht deelnemers per district welkom waren in plaats van de gebruikelijke zeven per district.

Leeftijdsblok 16-18 jaar

Om tien uur vanmorgen begon de Junior Strijd der Districten met de leeftijdscategorie 16 tot en met 18 jaar. Door de tweede en derde plaats van Denise Fix en Marius Montauban (ondanks zijn balletje op poort twee in de eerste ronde), ging Mendistrict Oost vanaf het begin af aan de leiding. Toch wist Reno ten Hoeve (Mendistrict Noord) hier heel knap zijn mannetje te staan, hij won de rubriek en wist daarmee de twee rijders van Mendistrict Oost voor te blijven.

Leeftijdsblok 13-15 jaar

In de leeftijdscategorie 13 tot en met 15 jaar maakte Mendistrict Oost opnieuw een hele goede indruk. Niet alleen de eerste en de tweede, maar ook de derde plaats was voor Oost! Europees kampioene Lotte Letteboer (Children) en Europees kampioene Liza Beekhuiszen (tweespan pony Junioren) eisten vandaag de eerste en derde plaats op. Iza Bouma, de dochter van Sjerp Bouma, reed ook twee geweldige ronden en maakte daarmee het volledig rood gekleurde podium (de kleuren waarin deelnemers en supporters van Mendistrict Oost vandaag gekleed zijn) compleet.

Lotte Letteboer

Leeftijdsblok 8-12 jaar

Ook in de rubriek voor de jongsten eiste Mendistrict Oost de overwinning op. Sil Legemaat reed zowel in de eerste als in de tweede manche de snelste tijd én wist beide ronden foutloos te blijven! Sybren Visser (Mendistrict Noord) wist er met zijn Fries heel dicht in de buurt te komen maar kwam minder dan vijf seconden te kort. Leon van Rooijen (Mendistrict West) stuurde zijn pony heel vriendelijk en soepel door het parcours en eindigde, ondanks zijn twee gevallen ballen in de eerste ronde, als derde in totaal.

Sil Legemaat

Programma

Om 16:00 is de prijsuitreiking voor de Junior Strijd der Districten. Om 16:15 uur gaat vervolgens de Senior Strijd der Districten van start, te beginnen met de enkelspan pony’s.

Klik hier voor de totaaluitslag van de jeugd en de live resultaten van de senioren

* Fotoalbm volgt

