Mendistrict Oost slaat dubbelslag bij Strijd der Districten

Mendistrict Oost pakte voor de vijfde keer op rij de Districtscup

De jeugdmenners beten vanmorgen het spits af op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, waarin zij evenals de volwassenen in teams streden om de Junior Strijd der Districten. De mentalenten bonden bovendien de strijd met elkaar aan om een van de 15 startbewijzen voor de minimarathon jeugd tijdens Paard&Koets in Kronenberg op zaterdag 20 april. Jelle Lelieveld won de rubriek tweespan pony’s, bij de enkelspan pony’s was Larissa Reints de allerbeste. De menners van West pakten de tweede plaats in de Junior Districtscup, Zuid werd derde en Noord vierde.

Bij de reguliere Strijd de Districten waren Oost-menners Demi van den Brink (enkelspan pony) en Gerard Schut (enkelspan paard) de besten in hun rubriek. Carlo Vermeulen pakte de zege voor Zuid bij de tweespan paarden en West-menner Dexter Biersteker verdedigde met verve de blauwe kleur bij de tweespan pony’s. De voor West uitkomende Eline Geurs zorgde voor een enorme verrassing door de vierspan ponyrubriek op haar naam te schrijven. Eline stootte hiermee viervoudig winnares Marijke Hammink van de troon. Hammink werd derde, achter Zuid-menner Kenny Kanora.

In de Strijd der Districten werd Zuid knap tweede, voor West en Noord.

Uitgebreid bericht volgt later.

Klik hier voor de uitslagen.

Mark Jan Vink van Mendistrict Oost ontving vanmorgen de eerste Junior Districtscup uit handen van Arjen Coppoolse (KNHS)

Geselecteerde Jeugdmenners voor Paard&Koets

Larissa Jansma Enkelspan pony Noord

Lisa Kleinjan Enkelspan pony Oost

Marit Reints Enkelspan pony Oost

Larissa Reints Enkelspan pony Oost

Anouk van de Beek Enkelspan pony Oost

Marit de Hoop Enkelspan pony West

Renate Provoost Enkelspan pony West

Kim de Groot Enkelspan pony West

Jur Baaijens Enkelspan pony Zuid

Dirk Bastiaansen Enkelspan pony Zuid

Ilse Steyvers Enkelspan pony Zuid

Tim Steyvers Enkelspan pony Zuid

Joris Wouda Tweespan pony Noord

Jorn Elburg Tweespan pony Oost

Jelle Leliveld Tweespan pony West

