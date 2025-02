Mendistrict Oost wint ook Senior Strijd der Districten

Oost goed van start

De successen reeks van Mendistrict Oost zette zich in de eerste rubriek van de senioren, de enkelspan pony’s, voort. Anouk van de Beek (Oost) wist met haar super fanatieke pony Jus met zeven seconden verschil op haar concurrentie te winnen. Dat is al een ongelofelijke prestatie op zich, ware het niet dat ze met haar been in het gips op de koets zat! Henry Borg (Noord) reed ook twee hele snelle en foutloze ronden en eindigde daarmee als tweede. Denise van den Brink (Oost) moest haar derde plaats na haar eerste ronde uiteindelijk af staan aan Joris Lauwers (Zuid). Denise en Joris bleven beide in alle twee de ronden foutloos. Joris was in de eerste ronde 0.1 seconde langzamer dan Denise, maar wist haar in de tweede ronde één seconde voor te blijven. De verschillen waren dus minimaal!

Vandaag had Jack Lamers (Zuid) pech. Hij miste in hindernis twaalf de B, reed vervolgens de overige letters en haalde aan het eind de B nog op. Omdat hij, na de parcoursfout te herstellen, niet de overige letters van hindernis twaalf in de goede volgorde reed, mocht hij het parcours niet afronden. In de tweede ronde kon hij zijn dag toch nog goed afsluiten.

Geen fouten permitteren

Ook bij de enkelspan paarden werd op het scherpst van de snede gestreden. Bram Keizer (Noord) was in de eerste ronde de snelste en wist zelfs met zijn gevallen bal bovenaan te eindigen. In de twee ronde viel er voor hem op poort twee opnieuw een bal, maar met zijn tijd van 130 seconden kon hij ditmaal niet de koppositie vasthouden. Jaap de Vries (Oost) reed namelijk in de twee ronde een geweldige tijd van 129 seconden én bleef foutloos. Gerard Schenk (West) was in de tweede ronde ook heel snel en foutloos onderweg maar was heel even de weg kwijt in hindernis acht. Helaas waren dat kostbare seconden die hij zich niet kon permitteren. Door de derde plaats van Frans Zeinstra (Noord) komt Mendistrict Noord nu dicht in de buurt van Oost. Mendistrict Oost staat nu op 24 punten, Noord op 23, gevolgd door Zuid met 13 punten en West met 12.

Top drie binnen één seconde

Wat zat het dicht bij elkaar bij de tweespan pony’s! ‘Gelegenheidsrijder’ Wout-Jan van Veluw leek in de eerste ronde lang de snelste (en foutloze) ronde neer te zetten. Hij vervangt Rowan Timmer, die niet fit is en daardoor niet van start kon gaan. Wout-Jan en Rowan trainen regelmatig samen, maar vóór vandaag had hij nog nooit achter de pony’s van Rowan gezeten! Daar was echter niets aan te merken, hij was snel, vloeiend en leek heel fijn met het span overweg te kunnen. Laatste starter in de eerste ronde, Chantal Brugmans, verbeterde zijn tijd echter met bijna drie seconden.

Wout Kok stond op de derde plaats na de eerste ronde en ging dus voor Wout-Jan en Chantal van start. Hij vloog met zijn pony’s door de hindernissen en de kegelpoort, liet alle ballen liggen en noteerde een geweldige tijd van 128.45 seconden, dat was maar liefst zeven seconden sneller dan zijn eerste ronde! Daarna was opnieuw de beurt aan Wout-Jan van Veluw. Voordat hij van start ging werd hij door alle Mendistricten flink aangemoedigd, wat zou het gaaf zijn als hij weer zo’n ronde neer kan zetten! Het span liep wederom als een trein, alle ballen bleven weer liggen en Wout-Jan kwam over de finish in een tijd van 131.21. Hij nam daarmee met 0.86 seconden meer dan Wout Kok de tweede plaats in.

Chantal Brugmans wist dus wat haar te doen stond. Als je dacht dat het niet sneller kon dan had je het mis! Er viel een bal op poort elf, maar door haar snelle tijd leek ze dat te kunnen incasseren. Toen helaas, op de allerlaatste poort voor de finish een tweede bal viel, moest ze haar koppositie afstaan. Ze eindigde binnen de tijd van 126.23 seconden, dat was een halve seconde te veel om aan de score van Wout Kok te komen.

Pech voor Raymond Letteboer

Ondanks dat het resultaat van Raymond Letteboer (Oost) bij de tweespan paarden niet meetelt voor de punten van Mendistrict Oost, weten zij de koppositie ook ná de tweespan paarden te behouden. In de eerste ronde ging het bit van het rechter paard van Raymond kapot in hindernis acht. Omdat hij dit wist te vervangen voor de start van de tweede manche, kon hij revanche nemen.

Voor de nummer één, twee en drie bij de tweespan paarden vielen er in beide ronden ballen. Toch gaven zij hun concurrentie door de snelle tijden het nakijken. Frans Wijts (Noord) reed met zijn tijd van 136.09 het snelst in de tweede ronde, maar door de gevallen ballen op poort zeven, twaalf en veertien moest hij genoegen nemen met de derde plaats. Voor Marcel Marijnissen (Zuid) en Albert Hooyer (Oost) vielen in beide ronden één bal, maar in de tweede ronde was Marcel het span Tinkers van Albert iets sneller af.

Marijke Hammink weer klasse apart

Dat Marijke Hammink (Oost) met haar vierspan een klasse apart is, bewees ze vanavond wederom. Ze wist niet alleen in beide ronden alle ballen te laten liggen, maar was in totaal ook meer dan twintig seconden sneller dan de nummer twee, Jonas Corten (Zuid). Marijke maakte daarmee de zeer succesvolle dag van Mendistrict Oost compleet, zij winnen de Strijd der Districten 2025 met maar liefst tien punten voorsprong op Mendistrict Noord, de nummer twee. Zuid eindigde als derde en de vierde plaats ging naar Mendistrict West.

Ook bij de vierspan pony’s had Mendistrict Zuid pech. Kenny Kanora reed in de eerste ronde namelijk poort zeven om voordat hij deze opgehaald had. De tijd werd daarom stilgezet zodat het opnieuw opgebouwd kon worden. Kenny ging na het opbouwen helaas al van start voordat de bel van de jury had geklonken, waarmee het parcours vrijgegeven wordt. Dit had diskwalificatie tot gevolg.

