Mendistrict West: DK SWM klasse L-M-Z verreden in Blaricum

De vaardigheid was gebouwd in de springtuin op de locatie van de vereniging; er was voor zowel de enkel- , dubbel- en de langspannen een apart parcours. De marathonhindernissen boden diverse alternatieven, zodat iedereen zijn eigen ideale lijnen kon uitzoeken.

Peter Baars, KNHS kampioen tweespan paarden 2021, blonk uit in de dressuur met een prachtige score van 42.67 punten en hij bleef foutloos in de vaardigheid. Daarmee had Peter een voorsprong voor de marathon van meer dan 30 punten.

Anouk de Haas legde ook de basis voor haar kampioenschap tweespan pony’s in de dressuur met 46.29 punten en won in haar rubriek de marathon. Chantal Vermerris behaalde haar kampioenschap bij de enkelspan pony’s door een zeer goed gereden marathon. Piet Doorn won het kampioenschap vierspan pony’s door een foutloze vaardigheid te rijden met een halve strafpunt voor tijd. Verder reed hij een vlakke marathon die hem het kampioenschap opleverde.

Klik hier voor alle uitslagen

Kampioenen DK samengesteld mennen Mendistrict West