Mendistrict West organiseert Jeugd-mendag in Den Hoorn

De jeugdige menners tussen 8 en 21 jaar krijgen de kans om lessen te volgen van twee topmenners: internationaal enkelspanrijder Christiaan Provoost en meervoudig wereldkampioen vierspannen Bram Chardon.

Gedurende 30 tot 45 minuten per onderdeel word je op je eigen niveau getraind in dressuur en vaardigheid op een manier die bij jou past. Tijdens deze gezellige en leerzame dag mag je de toppers het hemd van het lijf vragen over de ins en outs van de mensport en alles dat daarbij komt kijken.

De kosten zijn 15 euro, ter plaatse te voldoen. Inschrijven is mogelijk tot en met 25 februari. Vermeld hierbij je naam, leeftijd en uit welk mendistrict je komt. Bij een te groot aantal aanmeldingen hebben jeugdmenners uit Mendistrict West voorrang!

