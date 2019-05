Mendurance in Barchem

De routeafstand voor zowel klasse 1 als impuls bedraagt op deze wedstrijd ongeveer 29 kilometer. Ruim twee derde van dit traject is onverhard. De totale afstand voor de klasse 2 is ca. 44 kilometer.

Het start-/finish-terrein is bij Camping de Heksenlaak, Zwiepseweg 32 te Barchem. Wie de dag voor de wedstrijd al met aanspanning op de camping wil verblijven kan daar een stal huren. Daarvoor kunnen deelnemers zelf contact opnemen met de camping.

Niet alleen de tijd waarin het parcours wordt afgelegd is belangrijk, maar vooral de conditie van het paard bij de veterinaire controles. Hiervan zijn er drie tijdens de wedstrijd in de klasse 1 en impulsrubriek. Voor de start (algehele conditie: hartslag, ademhaling, vochtbalans, etc.), direct na de finish (hartslag) en tot slot een half uur na de finish (zie keuring voor de start). In de klasse 2 zijn er nog extra controles tussen het rijden van de eerste en tweede ronde. Het welzijn van het paard staat dus voorop en de resultaten van de veterinaire controles spelen een grote rol bij de uiteindelijke plaatsing van de combinatie.

Voor deelname in de klasse 1 en 2 is een geldige KNHS-startpas benodigd, voor de impuls is een KNHS-lidmaatschap en een flinke dosis enthousiasme voldoende. Voor klasse 2 rijders geldt aanvullend nog dat men startgerechtigd moet zijn voor de klasse 2, d.w.z. dat men voldoende winstpunten in de klasse 1 behaald moet hebben met dezelfde aanspanning.

Inschrijving

Inschrijven kan tot 12 mei via mendurance@debergmenners.nl

Meer informatie vind je hier op de site van de Bergmenners