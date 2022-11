Menindoor de Kroo weer als vanouds

Vrijdagmiddag en -avond reden vooral de Zeeuwse deelnemers in voornamelijk enkelspan pony en enkelspan paard hun voorrondes om te proberen een plaatsje te bemachtigen in de finale van zaterdagavond. Ook de trekpaarden reden hun rubriek. Er werd gestreden op het scherpst van de snede en als winnaar van de trekpaarden mocht David van de Voorde de eerste prijs ophalen.

Jeugdrubriek

Zaterdag ging de strijd overdag verder met de enkel- en tweespanrubrieken met een leuke jeugdrubriek als afsluiting. Luka Verheust reed een snel en foutloos parcours en won de eerste prijs. Tweede en derde werden de gebroeders Freek en Huub van ’t Westende. Alle 7 jeugdrijders kwamen terug in de rijbaan om een leuke prijs op te halen.

Strijd in de finales

Daarna werd het parcours aangepast voor de finales die in de avond gereden werden, met tussendoor de tandem- en vierspan pony’s en de vierspan paarden. Allereerst reden zes ponyenkelspannen hun finale in een fanatieke strijd. Uiteindelijk zette een zeer blije Ellen van der Sande de snelste tijd neer en won daarmee de rubriek. De tweede prijs ging naar Julie Schoonbaert en Seppe Verlee werd derde.

Hierna kwamen de drie snelsten van de tweespan paarden aan de start voor hun finale. Sandor van Vliet had overdag de snelste tijd neer gezet en mocht als laatste van start. Anna de Ronde had zich als tweede geplaatst en Sander Moens begon de strijd. Hij zette gelijk een zeer snelle tijd neer en liet alle ballen liggen. Anna reed er twee ballen af waardoor zij genoegen moest nemen met de tweede plaats. Sandor klokte ook een zeer snelle tijd maar er vielen vier ballen, wat hem deed terugvallen naar de derde plaats.

Bij de tweespan pony’s mochten er ook drie strijden voor de finalewinst. Bart Schepens die als eerste van start moest, reed helaas een verkeerd parcours en werd daarmee derde. Pascal Meere die zich als tweede geplaatst had reedt een zeer snel parcours maar reed er 2 ballen af. Toen was het wachten wat Joerie Vanhulle ging doen. Hij was minder snel maar bleef foutloos en daarmee won hij.

Mooie tandemrubriek

Hierna was het de beurt aan de tandem pony’s. De vijf deelnemers waren aan elkaar gewaagd en reden hun rubriek over 2 manches. Yentl De Ketelaere was uiteindelijk over twee omlopen 6 seconden sneller dan naaste concurrent Nick van der Sypt en mocht zich dus als winnaar opstellen. Ook jeugdrijder Luka Verheust deed zeer verdienstelijk mee met zijn tandem en eindigde op een vierde plaats.

Vervolgens kwamen de vierspan pony’s. Hele snelle tijden werden er gereden maar Bernd Wouters die een foutloos parcours reed, nam de winst mee naar huis. Joerie Vanhulle kwam ook met een vierspan aan de start en moest deze keer genoegen nemen met de tweede prijs.

Koos de Ronde het snelst

Ook kwamen er vierspan paarden in de baan waaronder international Koos de Ronde. Bruno Taverniers, Peter Schellens en Dirk Huys moesten het tegen hem opnemen. Koos zette zeer snelle tijden neer en pakte daarmee de eerste prijs, voor Bruno Taverniers die zich goed verdedigde maar toch in Koos zijn meerdere moest erkennen.

De avond werd afgesloten met de finale van de enkelspan paarden. Er werd hard gereden. Lou Willemse was met zijn paard Selana (een kruising trekpaard x Arabier) de snelste. Eddy Van Hecke -ook altijd goed voor een finaleplaats- zette de tweede tijd neer. Renate Provoost, ditmaal niet met haar pony Quibus, maar met het paard van haar vader, Duran H, werd knap derde. Edwin Dellebeke die in de voorronde de snelste was, moest nu genoegen nemen met de vierde prijs.

De Zeeuwse Menvereniging kijkt terug op een zeer geslaagd evenement en kijkt er naar uit om op 6 en 7 januari 2023 weer zo’n mooie wedstrijd neer te zetten.

Klik hier voor alle uitslagen

Ellen van der Sande

