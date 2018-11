Menindoor Nijkerk sluit af met zinderende finale

Drie dagen lang werd er in twee basisparcoursen per rubriek gestreden om het felbegeerde finaleticket. In totaal 46 finalisten traden gisterenavond op in de zinderende finale waarin iedereen weer een schone lei begon. Alle finalisten reden alles uit de kast om hoog te eindigen. Al snel werd duidelijk dat foutloos blijven een eerste vereiste was om te kunnen winnen.

Snelst van allemaal

De tien finalisten van de rubriek enkelspan pony mochten om 19.00 uur het spits afbijten. Harmen van der Werf was het snelst, maar een kostbaar balletje weerhield hem van de overwinning. Hij deelde zijn tweede plaats met Maaike Hannewijk die wel foutloos was en op exact hetzelfde resultaat uit kwam. De overwinning ging zeer verdiend naar Demi van den Brink. Haar pony Calvin bleef ook in het laatste deel van het parcours op topsnelheid en alle ballen bleven liggen.

Bij de enkelspan paarden ging Erik Eijpelaar lang aan de leiding. Ook hij was foutloos en bleef geruime tijd als enige onder de 130 seconden. Bernie Damen snoepte daar als eerste een paar seconden vanaf. Maar Anniek Schuiling, die speciaal naar deze wedstrijd had toe getraind, had haar Aron in bloedvorm. Alles klopte en zonder fouten finishte ze in 125,47. Niet alleen was ze daarmee de winnaar van haar rubriek; het was ook de allersnelste tijd van de avond.

Dak eraf voor lokale favorieten

Bij de tweespan paarden rubriek was de plaatselijk favoriet Gert van den Hoek één van de zes finalisten. Gert zette alles op alles, maar moest een extra rondje maken in hindernis 10 omdat hij de laatste poort miste. Kees Rommens rook zijn kansen. Zijn razendsnelle span maakte geen fouten en als enige in zijn rubriek bleef hij ruimschoots onder de 140 seconden en won.

Dit jaar was er een grote tandem rubriek, een absoluut unicum. Vijf finalisten streden om de hoogste eer. Nick van der Sypt uit België deed voor de allereerste keer mee en tot zijn grote genoegen plaatste hij zich voor de finale. Hij noemde het “ mijn allermooiste wedstrijd ooit!” Opvallend was dat op één na alle tandemrijders foutloos bleven. De winnaar van de vorige en eervorige editie klokte 136,07 en leek opnieuw op de overwinning af te stevenen. Alleen Nijkerker Ian van Dasselaar kon daar nog verandering in brengen. Het uitzinnige publiek gaf hem vleugels, door de hoge snelheid maakte zijn koets regelmatig een slinger, maar groom Wilco van Bethlehem wist hem steeds voor fouten te behoeden. Het dak leek eraf te gaan bij Manege Luxool toen de klok voor Ian stil stond op 133,40 en de plaatselijke favoriet de overwinning opstreek.

Ian van Dasselaar won de tandemrubriek

Nog meer spektakel

Na de pauze was het de beurt aan de pony tweespannen. Lange tijd ging Geert van Dijk, die al als tweede startte, aan de leiding. Hij had geen fouten gemaakt en gen meter teveel gereden in 135,33. Maar Gertjan Dekker was sneller en ondanks een balletje op de één na laatste poort streefde hij Geert van Dijk voorbij. De winnares van vorig jaar, Eline Geurs ging als laatste in deze rubriek van start. Ze heeft de kleinste pony’s van alle deelnemers, maar de Amerikaanse minipaardjes waren weer ongekend snel en Eline boekte opnieuw een overwinning.

Het traditionele sluitstuk van de avond waren de ponyvierspannen. Nog niemand was foutloos, tot Marijke Hamming reed. Zij toonde zich weer een ongekend getalenteerde vierspanmenner. Met de korte wending naar poort 9 op het midden van de piste deed ze iets wat slechts één pony tweespanmenner (Suzanne Roman) had gedurfd. Met een foutloze rit in 135 seconden nam ze de leiding. Laatste starter Gerco van Tuijl leek voor een onmogelijke opgave te staan. Maar hij bleef koel, nam alle risico en ontwikkelde een enorme snelheid. Ruim vier seconden snoepte hij af van het resultaat van Marijke Hammink. Het publiek ging uit zijn dak en winnaar Gerco was dolgelukkig dat hij met zijn beide zussen op het hoogste treetje van het erepodium stond in de prijsuitreiking.

Wat onmogelijk leek lukte voor Gerco van Tuijl

Prijzenpot

Voor alle finalisten was er aan het einde van de avond een goed gevulde envelop met prijzengeld en het nodige aan extra prijzen. Zo kregen ze allemaal een zak paardenbrok, de rubriekswinnaar kregen bovenop het prijzengeld nog een waardebon van Heeja en alle grooms in de top 3 kregen een ‘goodie-bucket’ van Country Mill.

Onder alle podiumwinnaars werd tot slot nog een tuig verloot van Ideal Equestrian. Dit was beschikbaar gesteld door Aart van de Kamp, die ook de naam van de winnaar uit de hoge hoed trok. Anniek Schuiling was de winnares van deze schitterende extra prijs.

Winnaars Indoor Nijkerk 2018:

Enkelspan pony: Demi van den Brink

Enkelspan paard: Anniek Schuiling

Tweespan paard: Kees Rommens

Tweespan pony: Eline Geurs

Vierspan pony: Gerco van Tuijl

Tandem: Ian van Dasselaar

Save the date: Menindoor Nijkerk 2019 is op 31 oktober en 1 en 2 november!

Bekijk hier de foto’s

Bekijk hier alle uitslagen