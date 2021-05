Menles voor Marco Borsato bij IJsbrand Chardon

Via een gemeenschappelijke vriend kwam Marco Borsato bij Chardon op stal. “Hij wilde het ook eens proberen.” Dus zogezegd zo gedaan. “Het was een hele leuke middag en het was inspirerend om met hem te praten. Marco zingt natuurlijk op het allerhoogste niveau en streeft ernaar om alles wat hij doet perfect te doen. Daarover denken we hetzelfde”, vertelt IJsbrand Chardon.

Stunts

De Chardons hebben goed contact met stuntcoördinator en regisseur Willem de Beukelaar. Via deze weg volgde Senna Borsato, de zoon van Marco, eerder al een paar lessen. “Dat was voor de opnames van de film Code M, waarin hij speelt. Willem belt ons vaak als hij een film maakt waarvoor een acteur stunts te paard moet doen. Meestal hebben de desbetreffende acteurs nog nooit gereden en hebben we dus een aantal weken nodig om ze de scene(s) van de film te leren. Het is echt onwijs leuk om te doen.”

“Je kunt denken aan zwaardgevechten te paard of een koets die op hol gaat bijvoorbeeld”, vertelt IJsbrand. “Vaak is de scene erg specifiek uitgewerkt. Dat betekent dat het er in de praktijk dus ook zo uit moet gaan zien. Zo wilden ze eens een paard met een omgevallen koets op hol laten gaan, midden door het stadscentrum heen. Dat klonk bizar en we vonden het té gevaarlijk om uit te voeren. Uiteindelijk werd besloten om de straten volledig vol te leggen met een Agterberg bodem. Zo beperken we de risico’s telkens zoveel mogelijk.”

Opnames

Ook tijdens de opnames is IJsbrand, Bram of een van de instructeurs van Chardon aanwezig op de set. “De acteur traint telkens met dezelfde instructeur. Zij weten dus wat nog moeilijk is en de instructeur kent het paard. Het paard kan natuurlijk gespannen worden op de set. Voor de acteur is het dan belangrijk dat er iemand is die het paard, de scene en de acteur kent. Op deze manier kan er op tijd ingegrepen worden.”

“De opnamedagen duren lang en je moet veel wachten. De scenes moeten natuurlijk vaak opnieuw, maar ook het zonlicht (of juist niet) en het paard, dat natuurlijk niet altijd precies hetzelfde doet, spelen daar een grote rol in. Maar het is ontzettend leuk”, sluit IJsbrand af.

Bekijk hier de beelden van de menles van Marco Borsato via zijn Instagram-account

