Mennen valt buiten de boot in Italiaans bid 2022

De Italiaanse bond wil de wereldkampioenschappen organiseren voor het springen, dressuur, para-dressuur, eventing, voltige en reining. Het WK vierspannen en WK endurance vallen buiten de boot.

De FEI moet ook nog controleren of het bid voldoet aan de minimumvereisten en of het evenement levensvatbaar is.

Het eerstvolgende WK vierspannen wordt in 2020 gehouden op de hippische terreinen Grandorse in het Limburgse Kronenberg. Voor de organisatie van het WK vierspannen 2022 hebben zich nog geen kandidaten gemeld.

