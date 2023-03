Internationale menners opgelet: Lever input voor de toekomst van de mensport

De FEI wil samen met alle aanwezigen de strategie van de mensport bepalen. Om dit zo laagdrempelig mogelijk te houden voor menners, officials, trainers en overige betrokkenen, vindt het forum plaats op het terrein van de internationale menwedstrijd in Kronenberg. Aanwezige menners kunnen het forum bijwonen doordat het vraagprogramma van de wedstrijd is aangepast; deelnemers zijn vanaf dinsdag welkom in Kronenberg.

“Alles staat ter discussie”, zegt FEI Driving Technical Committee lid Jeroen Houterman . “We willen graag weten hoe mensen denken over de toekomst van de sport, wat er moet veranderen, wat niet, en zelfs de volledige wedstrijdformats zijn bespreekbaar. Misschien moeten we in de toekomst de vaardigheid uit het wedstrijdformat halen of juist de dressuur? Daarnaast willen graag weten wat er speelt bij de menners, trainers en officials. De mensen die de sport van dichtbij ervaren. We vinden het belangrijk dat de mensport bestendig is voor de komende tien jaar én de jaren daarna. Dat kunnen we beter verwezenlijken als we input krijgen vanuit de praktijk.”

Heb jij hier een mening over en/of wil je hierover meepraten? Meld je dan aan via deze link. Je kunt er overigens ook online aanwezig zijn en via de chatfunctie discussiëren. Het FEI Driving Forum wordt dinsdag 11 april van 13:00 tot en met 19:00 uur gehouden en woensdag 12 april van 9:00 tot en met 12:00 uur. Daarna begint de internationale wedstrijd in Kronenberg.

Klik hier voor het programma